1 Iva Zanicchi torna sullo scontro con Selvaggia Lucarelli

Sabato a Ballando con le Stelle si è verificato lo scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, a causa del voto assegnato da quest’ultima alla performance della cantante, affiancata al ballerino Samuel Peron. Convinta di non essere sentita l’Aquila di Ligonchio ha sussurrato al maestro (rivolgendosi alla giudice): “Che tr**a”. La frase, come riferisce il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha portato le due a chiarirsi a puntata conclusa, con la giudice che ha capito le reali intenzioni di Iva la quale non voleva essere offensiva, sebbene si tratti di un epiteto particolarmente colorito.

Iva Zanicchi dopo aver spiegato le sue reali intenzioni ed essersi scusata pubblicamente con Selvaggia Lucarelli a Da noi… a ruota libera, trasmissione di Francesca Fialdini, è tornata sull’accaduto. Ieri la concorrente di Ballando con le Stelle è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta.

“Sono scioccata da quello che mi sta accadendo. Quella parola che ho detto a Selvaggia io l’ho sussurrata all’orecchio di Samuel. Certo, è sempre grave ma non pensavo si sentisse. Ho sofferto tanto ma sono andata subito dalla Lucarelli. Lei è stata carina ma mi ha detto che vuole le scuse pubbliche. Ieri ho sofferto molto, è stata una brutta giornata”, ha ammesso Iva Zanicchi dispiaciuta per l’episodio.

Successivamente sempre Iva Zanicchi ha ricordato anche l’ospitata da Francesca Fialdini dove appunto c’è stato il confronto con Selvaggia Lucarelli, in collegamento telefonico: “Sono andata da Francesca Fialdini, era un impegno preso da un mese. Con sorpresa, perché non me l’hanno detto ma ci sta, c’era Selvaggia al telefono. Quando lei sembrava quasi rasserenata e carina, lo dico perché non me ne frega niente, la conduttrice la rintuzzava e diceva cose anche abbastanza pesanti. Mi sono sentita umiliata e offesa ma è giusto eh. Francesca non ti accuso, hai fatto il tuo mestiere ma pensavo che come conduttrice fossi imparziale. Non è stato così, pazienza”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

Le intenzioni di Iva Zanicchi non volevano essere certamente cattive, così come la conduttrice Francesca Fialdini non si è schierata, ma ha cercato solo di portare lei e Selvaggia Lucarelli a un chiarimento, che finalmente si è verificato. Continua…