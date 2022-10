1 Cosa è accaduto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli

Ieri sera è ufficialmente partita la nuova edizione di Ballando con le Stelle, e la prima puntata come sempre ha ottenuto un grande successo. Nel corso della serata abbiamo visto le prime performance dei concorrenti e a scendere in pista è stata anche Iva Zanicchi. La cantante ha deciso di mettersi in gioco con questa nuova esperienza, e durante il suo percorso verrà affiancata da Samuel Peron. Poche ore fa così la coppia si è esibita, e come al solito la Zanicchi ha conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia, che da sempre la contraddistingue. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web.

L’esibizione di Iva e Samuel infatti non ha convinto a pieno tutti i membri della giuria. Proprio Selvaggia Lucarelli infatti ha dato come voto 0, non essendo rimasta colpita dalle doti della cantante come ballerina. A quel punto proprio la Zanicchi, abbracciando Peron, ha sussurrato: “Che tr**a”. La cosa non è però sfuggita agli occhi attenti del web e così gli utenti sui social si sono letteralmente divisi.

Ma cosa è accaduto dopo la puntata di Ballando con le Stelle tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli? Stando a quanto è stato riportato al direttore di Novella2000 Roberto Alessi, sembrerebbe che la cantante dopo la diretta abbia fatto le sue sentite scuse alla giornalista, che a sua volta pare abbia deciso di chiuderla lì. La Lucarelli infatti sembrerebbe aver capito che, nonostante siano termini da non utilizzare mai in nessuna circostanza, in particolare nei confronti di una donna, erano lontanissimi ogni tipo di riferimenti sessuali. Si è infatti trattato di un modo molto colorito per far notare la “perfidia” (naturalmente ai fini del gioco) della Lucarelli, che ha dato un semplice 0 come voto.

Pare dunque che il caso sia archiviato, e la prossima settimana ritroveremo Iva in pista.