“Luca fa ancora parte della tua vita?”, Ivana Mrazova rivela una volta per tutte come stanno le cose con Onestini

Debora Parigi | 26 Giugno 2023

Sono di nuovo una coppia oppure no? Ivana Mrazova racconta come vanno le cose con Luca Onestini e se è nella sua vita

Ivana Mrazova e Luca Onestini stanno insieme?

Si erano lasciati alcuni anni fa, ma non avevano mai chiarito. Poi lui è entrato nella Casa del GF Vip 7 e lei è stata ospite a sorpresa per alcune settimane. Ed è proprio qui che Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono ritrovati. In realtà, di fronte alle telecamere, non c’è stato dichiaratamente un ritorno di fiamma, non hanno deciso di tornare insieme. Ma gli altri concorrenti si sono trovati tutti concordi nel dire che loro erano fatti l’uno per l’altra. Quindi tutti speravano che potessero darsi una seconda possibilità.

A distanza di alcuni mesi dalla fine del GF Vip e dal ritorno di Onestini alla sua vita molti gossip sono usciti riguardo lui e Ivana. In più occasioni sono stati visti insieme, o addirittura si sono mostrati insieme sui social senza troppi problemi. Si sono fatti sorprese reciproche, ma ancora un volta nessuna dichiarazione aperta sul loro rapporto.

Ad aprile il fratello di Luca aveva detto che era libero e single, quindi si presumeva che non ci fosse stato una seconda possibilità per la coppia. Poi a maggio pare che lei fosse stata vista in compagnia di un uomo misterioso, quindi si vociferava che avesse una nuova relazione. Infine, alcuni giorni dopo, Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno pubblicato una foto insieme dopo che lei aveva fatto una sorpresa a lui. Quindi i fan hanno sperato ancora.

Oggi abbiamo finalmente una risposta. O meglio, possiamo aggiungere un tassello in più a questa storia. In pratica Ivana ha aperto su Instagram un box domande e dai fan ne sono arrivate molte. Uno di questi le ha chiesto: “Luca fa parte ancora della tua vita o no?”. La risposta di Ivana è stata un semplice: “Assolutamente sì” con un cuore rosso.

Non sappiamo cosa significhi di preciso questa risposta, perché fare parte della vita di qualcuno non significa per forza stare insieme. Però quel cuore rosso sta facendo molto sognare i fan e pensano davvero che stiano riprovando a stare insieme.