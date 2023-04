NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

La verità su Luca Onestini e Ivana Mrazova

Nel corso delle ultime settimane si è spesso parlato di Luca Onestini e di Ivana Mrazova. Come sappiamo infatti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 i due ex fidanzati si sono ritrovati e poco a poco si sono riavvicinati, riaccendendo le speranze dei fan che non hanno mai smesso di supportarli e sostenerli. Dopo la fine del reality show, l’ex tronista di Uomini e Donne ha poi rivelato cosa è accaduto con Ivana, e in merito ha affermato:

“Quando lei è entrata è stata una emozione molto forte. Vedere un volto che ti suscita tutte queste emozioni è stato importante. Abbiamo recuperato un rapporto che non avevamo. È stata l’emozione più forte che ho vissuto nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Vediamo cosa succede. Il ritorno non lo escludo ma con molta calma, senza fretta e pressioni. La nostra vita ci aspetta libera, vediamo cosa ci aspetta”.

Come se non bastasse solo pochi giorni fa Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono mostrati insieme sui social, e a quel punto i più hanno iniziato a parlare di ritorno di fiamma. Da quel momento però i due non sembrerebbero essersi più rivisti e non hanno più aggiornato i fan sul loro rapporto. In queste ore però a rompere il silenzio è stato nientemeno che Gianmarco, fratello di Luca, che ha fatto chiarezza sulla situazione. Il giovane Onestini infatti è entrato nel cast di un nuovo reality spagnolo, e nel corso della sua clip di presentazione ha parlato proprio dell’ex tronista, affermando:

“Luca è libero e single”.

Pare dunque che tra Luca Onestini e Ivana Mrazova non ci sia stato alcun ritorno di fiamma. Ma cosa sarà accaduto tra i due ex Vipponi? Non resta che attendere per saperne di più.