Nicolò Figini | 26 Giugno 2023

La menzione del leader dei Coldplay

Ieri sera a Milano, nello stadio di San Siro, si è tenuto il primo dei quattro concerto dei Coldplay. Ad aprire sono stati Mara Sattei e i Chvrches, reduci dall’esibizione a Glastonbury. In molti avevano fatto questa battuta, ma alla fine è successo davvero. Dopo aver cantato “Napule è” di Pino Daniele a Napoli, Chris Martin ha suonato “O mia bela Madunina“ nel capoluogo lombardo.

Durante la performance ha anche ringraziato l’Italia per l’immenso amore dimostrato alla band: “Tanti posti così belli, ma nessuno come Milano“. Poi ha anche detto grazie al popolo italiano: “Grazie per essere così gentili con noi da tanti anni. Se non vien molto bene, non mettetelo su YouTube“.

Il leader dei Coldplay, come possiamo vedere nel video qui sotto, nel pezzo in parte improvvisato anche anche ringraziato due grandi artisti italiani, ovvero Pavarotti e Benigni, poi ha proseguito: “Grazie per ospitarci qui. Grazie a Elisa e Pausini“. Ad accompagnarlo al violino abbiamo visto Davide Rossi, musicista e produttore torinese che collabora con il gruppo dai tempi di “Viva la Vida“.

questo sarebbe il video completo pic.twitter.com/Yib8spNi3D — matteo (@matteo105) June 25, 2023

Davide Rossi, poi, ha anche scritto su Instagram una volta terminato il concerto dei Coldplay: “Tu continua a suonare, per favore, che devo correre sull’altro palco“. Costretto a improvvisare, Rossi ha suonato la parte di Viva la Vida con l’accompagnamento dei cori di San Siro.

Sicuramente per tutti coloro che sono stati presenti all’evento è stata una grande emozioni vedere suonare la propria band preferita su quel palco a San Siro. Voi eravate presenti? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui dovessero spuntare altre notizie sull’evento non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci, nel mentre, per tante altre news.