Ivana Mrazova torna al GF Vip per un confronto con Onestini: tutta la verità sulla fine della loro storia

Debora Parigi | 30 Gennaio 2023

GF Vip 7

Ritorno al GF Vip 7 per Ivana Mrazova che questa sera avrà un confronto con il suo ex Luca Onestini. I due avranno da dirsi molte cose.

Ivana Mrazova si confronta al GF Vip con l’ex Luca Onestini

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7. E in diretta dalla Casa vedremo vari colpi di scena e confronti. Ma la puntata non riguarderà solo le vicende che accadono dentro il reality e quindi quello che fanno i vipponi durante tutta la settimana. Come sappiamo, ognuno dei concorrenti ha anche situazioni esterne magari non concluse e quindi ad ogni puntata c’è qualche ospite: a volte sorprese gradite e a volte no. Tra questi vedremo il ritorno di Ivana Mrazova.

La bella modella è stata a lungo fidanzata (ben 4 anni) con Luca Onestini. I due si sono conosciuti proprio al Grande Fratello, la prima volta in cui l’ex di Uomini e donne partecipava al reality. Una bellissima storia che aveva fatto sognare tutti e che è finita nel 2021 con un annuncio sui social da parte di entrambi.

Non mancarono le polemiche social, con gli utenti che incolpavano l’uno o l’altra per la fine di questa relazione. In particolare Onestini fu accusato di aver tradito Ivana. E infatti lui stesso si trovò costretto a rispondere e a smentire tutto. Cosa sia realmente successo non lo hanno mai davvero raccontato. Lui ne ha parlato dentro la Casa. E in questi mesi ci sono stati anche un po’ di botta e risposta a distanza tra i due.

Ma finalmente adesso la verità dovrebbe venire a galla. Sì perché, come ha anticipato questo pomeriggio Alfonso Signorini in diretta dallo studio del GF Vip, Ivana Mrazona tornerà nel reality. E lo farà per avere un confronto proprio con il suo ex Luca Onestini. Il conduttore ha infatti detto: “Luca ha detto che pensava che lei potesse essere la madre dei suoi figli. E nella puntata di stasera lei tornerà al GF per parlare con il suo ex e dirgli delle cose”. Insomma si attendono scintille.