Nicolò Figini | 30 Gennaio 2023

GF Vip 7

Nikita Pelizon è preoccupata per Daniele Dal Moro e lo ha messo in guardia nei confronti di Oriana Marzoli

Nikita Pelizon avverte Daniele Dal Moro

Sappiamo benissimo che tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli non c’è grande simpatia. Storia diversa, invece, quella con Daniele Dal Moro. Con la prima ha un bel rapporto d’amicizia. Mentre con la seconda le cose sono più complicate. Un momento sono molto affettuosi e quello dopo stanno litigando e si stanno lanciando frecciatine alle spalle. Per esempio Oriana di recente ha alzato il dito medio alle spalle di Dal Moro. Talvolta, comunque, ci sono dei riavvicinamenti.

Per tale motivo Nikita si è preoccupata per il suo amico e lo ha voluto mettere in guardia. Secondo lei, infatti, la concorrente venezuelana potrebbe portarlo sulla cattiva strada. Per esempio in giardino gli ha chiesto perché anche lui si è messo a tirare le bustine di tè al muro, gesto che non aveva mai fatto prima. Daniele ha risposto: “No, ma volevo provare. Era solo curiosità. Ieri l’ho presa a parole“. Nikita, comunque, ha replicato: “Mi raccomando. Perché anche quando la prendi a parole, ogni tanto, ti escono delle parole… Anche lei ti dice ‘Vedremo chi verrà squalificato prima‘“.

Vi dirò che questa trasformazione della fata in strega…. a me………. pic.twitter.com/mNV6kqxCcm — BagnoTrash (@bagnotrash) January 30, 2023

Nel video qui sopra Nikita Pelizon, quindi, gli ha suggerito di stare attento: “Lo so che non sei ebete. Però mi raccomando. Me la sentivo di dirtelo. Altrimenti hai visto che mi faccio gli affari miei. Anche i più forti non sono invincibili. Ricordatelo“. Daniele l’ha voluta tranquillizzare dicendo che non ha nulla di cui preoccuparsi. Avrà ragione? Soltanto il tempo ce lo dirà e gli spettatori possono solo farsi la propria opinione. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.