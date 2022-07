Addio a Ivana Trump

È di pochi minuti fa la triste notizia che Ivana Trump è morta all’età di 73 anni! La nota imprenditrice si è spenta nella sua casa di New York, e a dare il dolorso annuncio è stato il suo ex marito Donald Trump. Come in molti sapranno i due sono stati sposati dal 1977 al 1992. Dal loro matrimonio sono nati 3 figli, Donald Jr. , Ivanka ed Eric. Questa la nota pubblicata dall’ex Presidente degli Stati Uniti d’America:

“Sono molto rattristato nell’informare tutti coloro che l’hanno amata, e ne erano in molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa di New York City. Era una donna meravigliosa, bella e straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro come noi tutti eravamo così orgogliosi di lei. Riposa in pace Ivana”.

Ma come è morta Ivana Trump e quali sono state le cause del decesso? A svelarlo è TMZ. Il noto portale fa sapere che l’ex moglie di Donald Trump è venuta a mancare a seguito di un arresto cardiaco. La notizia intanto in questi minuti sta facendo il giro del web, e in tanti stanno già ricordando l’imprenditrice con messaggi di affetto.

Anche noi di Novella2000 e Novella2000.it ci uniamo nel salutare calorosamente Ivana, e inviamo un grande abbraccio ai suoi tre figli e a tutta la sua famiglia.

