J-Ax: età, altezza, vita privata, figlio, moglie e Instagram

J-Ax biografia età e altezza

Chi è J-Ax? Pseudonimo di Alessandro Aleotti, ha un’altezza pari a 1 metro e 83 centimetri. Nasce a Milano il 5 agosto 1972.

La carriera in campo musicale ha inizio nel 1992, all’età di 20, grazie agli Articolo 31. Il gruppo, poco dopo, pubblica il primo singolo È Natale (ma io non ci sto dentro) e rilascia il disco Strade di città l’anno seguente. La band continua a ottenere un grande successo fino ad arrivare al 2006, anno in cui il cantante decide di intraprendere una carriera da solista. Infatti, in quel periodo esce il primo album intitolato Di sana pianta, anticipato dalla canzone S.N.O.B. Altri singoli di successo sono Ti amo o ti ammazzo e Piccoli per sempre. Intanto, mentre collabora con artisti come Marracash e Gué Pequeno, registra il brano Amici un cazzo. L’artista scrive anche un pezzo per la colonna sonora del film Ti stramo.

Il 2009, invece, vede collaborare J-Ax con Pino Daniele all’album Electric Jam e rilascia il disco Rap’n’Roll. Sempre in quell’anno, poi, canta alcuni versi del brano Domani 21/04.09 nell’ambito del progetto “Salviamo l’arte in Abruzzo“, a sostegno delle popolazioni terremotate dell’Aquila. Nel 2010 presenta i Trl Awards, dove si esibisce insieme a Neffa, dando vita ai Due di Picche. Dal 2013, invece, entra nel cast di The Voice Italia in qualità di coach. Tre anni più tardi inizia la collaborazione con Fedez. I due pubblicano i singoli Vorrei ma non posto e Assenzio, con la partecipazione dei The Kolors e Levante. Di lì a poco esce il disco Comunisti col Rolex.

Più recentemente esce una raccolta delle canzoni di maggior successo degli Articolo 31. Inoltre J-Ax prende parte a progetti di altri colleghi come Ermal Meta, Chiara e Tormento. Infine, nell’estate del 2019 rilascia Timberland Pro e Ostia Lido.

La vita privata di J-Ax: moglie e figlio

Parliamo, ora, della vita privata di J-Ax, facendo particolare attenzione alla sfera sentimentale. Dopo aver avuto varie frequentazioni, nel 2007 prende in moglie Elaina Coker. Nel 2017 la coppia ha avuto un figlio, Nicolas. L’annuncio è avvenuto tramite un post sul suo account Instagram:

Sono sempre stato una persona che ha fatto tesoro dei torti subiti, che si è lasciata segnare nel profondo da ogni insulto, che ha accusato ogni colpo. Un uomo per cui il successo aveva il sapore dolce amaro della vendetta. Oggi sento che non posso più vivere così, sono stato investito da un amore enorme. Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato. Da oggi voglio smetterla di cibarmi della negatività e di rispondere all’odio con l’odio. Non è questo l’esempio che voglio dare a mio figlio, non è più l’uomo che voglio essere.

D’ora in poi alle pugnalate voglio rispondere con la scudo di un sorriso. Ai tradimenti con il coraggio della fiducia verso gli amici che non mi hanno mai lasciato solo. Come dice Pam Brown, i papà sono uomini normali che l’amore ha trasformato in eroi avventurieri, narratori di storie… e anche cantanti.

Dove seguire J-Ax: Instagram, Twitter e profili social

Attraverso una veloce ricerca sul web scopriamo che J-Ax ha tutti i profili social più importanti. Infatti, su Facebook, Twitter e Instagram conta poco più di 2 milioni di followers. Sull’ultimo account citato troviamo varie foto in compagnia del figlio, ma soprattutto scatti che lo immortalano mentre si esibisce.

Album

Vediamo, adesso, gli album che ha inciso J-Ax nel corso della sua carriera:

Di sana pianta (2006)

(2006) Rap’n’Roll (2009)

(2009) Deca Dance (2009)

(2009) Meglio prima (?) (2011)

(2011) Il bello d’esser brutti (2015)

(2015) Comunisti col Rolex (2017)

(2017) Re Ale (2020)

Novella 2000 © riproduzione riservata.