15 Agosto 2023

Fedez

Il pensiero di J-Ax su Fedez

Dopo aver dato risalto al vecchio diverbio tra Fedez e J-Ax, per cui quest’ultimo è ancora certo di avere ragione, c’è un altro punto ad aver attirato l’attenzione nell’intervista. Durante la chiacchierata con Il Corriere della Sera, infatti, Alessandro risposto a una domanda ben precisa: “Come mai secondo lei Federico litiga con così tanti amici?”.

A questo J-Ax sembra essersi dato una spiegazione ben precisa. In maniera sempre molto schietta e sincera ha voluto esprimere il suo punto di vista, facendo una premessa importante. Non sempre infatti Ax si trova d’accordo con le scelte fatte da Fedez. Nonostante ciò però vuole spezzare una lanciare a suo favore: “A volte è molto frainteso e provocato”. Il cantante crede dunque che non sempre sia colpa del collega, ma il più delle volte sono gli altri a stuzzicarlo e infastidirlo, così di conseguenza lui è costretto a difendersi.

Dal canto suo J-Ax in questa riflessione ha voluto immedesimarsi nel suo amico, spiegando come se si fosse trovato in una situazione simile in cui tutti cercano engagement provocatori, probabilmente avrebbe agito diversamente: “Passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi”.

A differenza sua, invece, J-Ax ha ammesso che Fedez lascia correre molte cose. Nel suo pensiero ha aggiunto anche come, molto spesso, quello che fa Federico viene spesso contestato: “Ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo”.

Per concludere infine J-Ax ha anche spiegato come compare ai suoi occhi Federico, utilizzando parole ben precise nei confronti del suo amico e collega. Ecco cosa ha detto: “Fedez è molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono. È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente”.