Jada Pinkett, che malattia ha la moglie di Will Smith

1 La malattia di Jada Pinkett

Ogni cerimonia degli Oscar è memorabile e quella andata in onda nella notte Italia è già entrata nella storia. Tra i momenti “indimenticabili” rientra certamente il pugno di Will Smith al collega Chris Rock per la battuta, di sicuro inappropriata, nei confronti di Jada Pinkett. L’attore vincitore della statuetta come Miglior Attore Protagonista si è poi scusato, ma il fatto resta comunque di dominio pubblico.

Ma come mai Will Smith ha avuto quella reazione e da dove nasce quel gesto, condannato dai più proprio come la frase del comico? Facciamo un passo indietro e torniamo al 22 maggio 2018, come ricorda gentilmente Il Messaggero. Per la prima volta la moglie dell’attore Jada Pinkett ha raccontato di combattere contro la malattia e più precisamente l’alopecia. Per chi non sapesse non è altro che il processo della diminuzione della qualità quantità di capelli e, nei casi peggiori, addirittura la scomparsa. Si tratta comunque di una patologia autoimmune:

«Mi hanno fatto un sacco di domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli», ha detto in quella circostanza precisa. Lo scorso anno Jada Pinkett ha postato un video sul suo account Instagram, dove affrontava l’argomento:«Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere – ha spiegato l’attrice – Credo proprio che io e l’alopecia diventeremo amici, punto».

In un modo o nell’altro, dunque, Jada Pinkett in questi anni ha cercato sempre di affrontare con il sorriso questa difficoltà che le si è presentata davanti. Un messaggio importante per i tanti sostenitori della moglie di Will Smith e un cammino importante verso l’accettazione, di cui ne è paladina da tempo. Continua…