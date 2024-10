I Jalisse non si arrendono: il duo musicale si è nuovamente proposto per Sanremo e ha presentato a Carlo Conti ben due brani.

I Jalisse puntano a Sanremo 2025

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, meglio conosciuti come i Jalisse, hanno un obiettivo da oltre vent’anni e non sembrano intenzionati a rinunciarvi per nessun motivo, nonostante le innumerevoli porte in faccia.

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone Fiumi di Parole, il duo si è riproposto costantemente per partecipare alla kermesse musicale, senza ricevere più una risposta positiva.

È da quella vittoria che vorrebbero riassaporare l’ebbrezza di calcare quel palco, ma i numi gli sono avversi. Dal 1997 si sono susseguiti dodici direttori artistici e nessuno di loro ha mai trovato adatti i brani da loro proposti.

La loro carriera ne ha molto risentito, tanto che negli ultimi anni hanno riprovato a rilanciarsi partecipando a The Voice, Ora o mai più e alla fine anche all’Isola dei Famosi. Nulla di tutto ciò ha però portato ai risultati sperati.

Ma i Jalisse non si sono mai comunque lasciati abbattere ed infatti oggi, ospiti a La Volta Buona, hanno annunciato di essersi ripresentati per Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti.

In collegamento con Cateriva Balivo dal loro divano di casa, Fabio e Alessandra hanno annunciato che per la ventottesima volta proveranno a partecipare al Festival:

“Abbiamo scritto due brani. Abbiamo proposto entrambi i brani e aspettiamo, attendiamo. Se sarà la volta buona bene, altrimenti andiamo avanti per la nostra strada. Sai che noi ogni hanno presentiamo quindi non molliamo. […] Chi la dura la vince.“

Ce la faranno i Jalisse ad entrare in gara a Sanremo 2025? Non ci resta che aspettare e vedere quali saranno le decisioni di Carlo Conti.