In queste ore Stefano De Martino ha compiuto 35 anni. Non è mancata una grande festa per il conduttore, che ha ricevuto una torta a tema Affari Tuoi.

Buon compleanno Stefano De Martino

È di certo un periodo d’oro questo per Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo ha infatti debuttato su Rai 1, prendendo in mano le redini della nuova edizione di Affari Tuoi. In queste settimane dunque il presentatore sta ottenendo un successo incredibile, raggiungendo ascolti da capogiro. Grande soddisfazione dunque non solo per Stefano, ma anche per la rete pubblica, che di certo può ritenersi pienamente appagata dai risultati portati a casa dal conduttore.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. De Martino ha infatti compiuto 35 anni e per l’occasione non è mancata una grande festa. A far sorridere il web e gli utenti è stata però la torta di compleanno che è stata preparata per il conduttore, che ricrea una delle scatole di Affari Tuoi con il numero 35.

🎁 La festa a sorpresa per il compleanno di Stefano De Martino, con la torta a forma di pacco di #AffariTuoi 📦😂



📹 Vincenzo De Lucia pic.twitter.com/LSjQeFolnZ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 3, 2024

Nelle ultime ore nel frattempo a parlare di Stefano De Martino è stato nientemeno che Rocco Siffredi. Ospite del podcast “Gurulandia”, il celebre attore ha incoronato il presentatore come suo erede e in merito ha affermato:

“Se ci sono miei eredi? Dovresti chiederlo a mia moglie. Lei ti direbbe che Rocco è stato l’ultimo dei samurai nel porno. Però sì, un paio sì. […] Ce n’è uno che forse è pure peggio di me. Stefano De Martino. Ve lo assicuro. Non abbiamo mai avuto a che fare nell’ambito sessuale però a sensazione ve lo assicuro. Io non mi sbaglio mai. Stefano avrebbe potuto fare il mio lavoro a livelli miei e a occhi chiusi. Non è solo un bel ragazzo, lui è super performante…si vede da….”