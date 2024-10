Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne è scoppiata un’accesa lite tra Mario e Armando. Successivamente Incarnato si è scusato per quanto accaduto, scoppiando così in lacrime.

Armando in lacrime a Uomini e Donne

Si scaldano gli animi nello studio di Uomini e Donne. Oggi infatti c’è stata un’accesa lite tra Mario e Armando che non è passata inosservata. Tutto è iniziato quando Cusitore ha fatto sapere di voler iniziare una conoscenza con Maura, nonostante stia già frequentando Morena e Margherita. A quel punto Incarnato, su tutte le furie, ha affermato: “Mi fa ridere Mario. Vuole passare per quello che porta rispetto. Sei incoerente. Ti prendi gioco di tutte. Hai preso in giro Ida e sei tornato qua perché quello era il tuo scopo. Dici a chi ti suggerisce le cose fuori che non ha capito niente”.

A quel punto è partito un infuocato botta e risposta, quando a un tratto a intervenire, prendendo le parti di Mario, è stata la stessa Maria De Filippi, che ha chiosato: “Armando tu però non sei qui per parlare di Mario tutto il tempo. Quello che pensi di lui l’abbiamo capito dalla prima puntata. Cerchiamo di uscire da questo. Non sei qui per lui”.

Poco dopo però la conduttrice è tornata sulla questione e rivolgendosi ad Armando Incarnato ha aggiunto: “Mi hanno detto che ci sei rimasto male e mi dispiace. Io non ce l’ho con te”. Inaspettatamente così il Cavaliere, visibilmente provato, è scoppiato in lacrime, facendo un lungo discorso che ha lasciato i più stupiti. Armando ha infatti ammesso: “Il problema non è Mario o il contesto. Il problema sono io. È un periodo in cui non sento più la terra sotto i piedi. Ci sono delle cose della mia vita privata che sono abbastanza importanti. Quando vedo certo scene, rivedo quello che sto affrontando in questo periodo. Non ce la faccio più, è una cosa che mi fa male”.

Poco dopo Armando, tra le lacrime, ha fatto riferimento a sua figlia, che di recente non riesce a vedere spesso e ha così aggiunto: “Rivoglio quello che ho perso”.