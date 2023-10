NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Ottobre 2023

Grande Fratello

Grecia Colmenares è la preferita del pubblico

Non mancano le emozioni questa sera al Grande Fratello. Poco fa infatti è arrivato l’esito del televoto, che come sappiamo stavolta non era eliminatorio. A risultare la preferita del pubblico è stata così Grecia Colmenares, che ha ottenuto il 42% dei voti. Tuttavia stavolta le concorrenti in nomination non sapevano che questa settimana il televoto fosse in positivo. L’attrice, Anita Olivieri e Valentina Modini infatti credevano che una di loro questa sera avrebbe lasciato la casa definitivamente, e solo poco fa hanno scoperto la verità.

Inizialmente Alfonso Signorini ha fatto credere a Grecia, risultata essere la più amata e la più votata, di essere stata eliminata. Gran parte della casa così ha tirato un sospiro di sollievo, non essendoci buoni rapporti tra alcuni inquilini e la Colmenares. Dopo aver varcato la porta rossa però l’attrice ha scoperto la verità e ha così fatto ritorno in casa.

A quel punto non sono mancate le reazioni dei concorrenti, che hanno così scoperto che Grecia Colmenares è la preferita del pubblico e che stasera dunque sarà immune dalle nomination.

La Casa scopre che Grecia è la preferita per il pubblico… e le reazioni sono tutte mooooolto diverse. 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/R2XV7DMFG4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2023

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni giorni tra l’attrice e il resto del gruppo? Tra Grecia e il resto della casa ci sarà un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.