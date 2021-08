1 GF Vip 6: Jasmine Carrisi nel cast?

Dopo la sua esperienza a The Voice Senior nei panni di giudice insieme al padre Albano, per Jasmine Carrisi si potrebbe presentare una nuova opportunità. Questa volta non stiamo parlando della Rai, ma di Mediaset. Secondo quanto riporta Dagospia, discorso poi ripreso anche da altri siti come Coming Soon, la ragazza dovrebbe partecipare a un programma dell’emittente. Questo ciò che leggiamo sul sito:

Se per papà Albano si vocifera di uno sbarco a Ballando con le Stelle, qualcosa sembra muoversi anche per sua figlia Jasmine. La baby Carrisi, dopo la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior, dove arriverà Orietta Berti, potrebbe non restare con le mani in mano. Stando alle nostre fonti, negli ultimi giorni avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5.

In molti sul web hanno fatto delle ipotesi e al primo posto ci sarebbe proprio il Grande Fratello Vip. Il reality ormai sta per iniziare. Mancano solo poche settimane e lunedì 13 settembre 2021 si apriranno le porte della nuova edizione. Ad oggi il cast rimane per lo più sconosciuto. Finché non arriveranno eventuali smentite, quindi, si può anche pensare che ci sia del vero in tutto questo. Secondo i rumor, infatti, Jessica Carrisi non sarebbe la sola figlia d’arte a far parte del cast. Se le voci si rivelassero vere, infatti, anche Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, dovrebbe andare a farle compagnia.

Dobbiamo solo aspettare e vedere come evolveranno le cose. Molto probabilmente tra qualche giorno Alfonso Signorini e la produzione pubblicheranno i nomi dei concorrenti ufficiali. Per il momento, infatti, soltanto una è stata rivelata. Se ancora non sapete di chi si tratta continuate a leggere per scoprire le sue dichiarazioni…