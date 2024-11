Nella notte Javier Martinez ed Helena Prestes si sono lasciati andare a baci e carezze. Il momento è stato ripreso dalle telecamere del Grande Fratello.

Scoppia la passione al GF! Ma stavolta non c’entrano niente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, al centro di alcune polemiche. Tra Javier Martinez ed Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello ci sono stati una serie di avvicinamenti nel corso di queste ultime settimane. Pian piano lo sportivo e la modella stanno iniziando a concedersi momenti di tenerezza e non sono mancate le coccole.

Proprio questa notte, tra carezze e abbracci, ci sono stati anche dei baci sul collo, sulla guancia e sul mento. Helena Prestes guardando dritta negli occhi Javier Martinez ha detto:

“Sento i tuoi sospiri… Ma stai facendo il tentatore con me? Cosa fai? Sei pazzo? Guarda dove siamo. Mi guardi… Fa un caldo pazzesco. Mi piace che mi abbracci così“, ha detto la gieffina prima di lasciare il letto e salutare Javier.

oddio javier e helena so troppo carini insieme qui si sarebbero mangiati uno con l’altro

loro saranno la coppia che non ci saremo aspettati (o forse si)

comunque per me è SI🔥#grandefratello pic.twitter.com/ikMVmIC9vo