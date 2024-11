“Poca umiltà, è rimasta ferma al suo personaggio di 20 anni fa. Non ha professionalità televisiva e ha fatto troppi scivoloni”, così Simona Tagli non si è risparmiata contro Beatrice Luzzi. L’opinionista le ha riservato una replica piccata.

Simona Tagli contro Beatrice Luzzi

Non solo le nuove critiche a Lorenzo Spolverato da parte di alcune opinioniste televisive o i momenti di tenerezza in camera da letto tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Anche le opinioniste sono spesso al centro di diverbi e dissapori. È il caso di Beatrice Luzzi, finita nel mirino dell’ex amica Simona Tagli.

L’attuale opinionista del Grande Fratello e la conduttrice televisiva avevano stretto un bel legame, sfumato però in seguito. Ora la showgirl ha avuto l’opportunità di parlare di Beatrice Luzzi in una recente intervista al settimanale Vero. E non si è certamente risparmiata.

Per prima cosa nella lunga chiacchierata con la giornalista Grazia Sambruna, Simona Tagli ha raccontato di non criticare Beatrice Luzzi, anzi! Crede che un’amica debba sempre dire quando qualcosa non va e si sbaglia e non si tratta nemmeno di cattiveria.

Di conseguenza l’intervistatrice ha domandato cosa starebbe sbagliando Beatrice Luzzi nel ruolo di opinionista del Grande Fratello: “Purtroppo ha fatto molti scivoloni”, ha esordito. Secondo Simona Tagli, Beatrice paga il prezzo di non avere alle spalle professionalità televisiva: “In TV, 20 anni fa, ha fatto la cattiva nella soap Vivere. Trovo che oggi stia riproponendo questo stesso personaggio perché non ha altri riferimenti”.

In seguito Simona Tagli è entrata anche nei particolari spiegando di trovare inopportuno dare le spalle a Cesara Buonamici, collega di poltrona di Beatrice Luzzi al GF: “Dimostra di avere poca umiltà nei suoi confronti. Poi mi sono cascate la braccia per la permalosità alla battuta di Signorini sulla ‘Regina dei piumoni’, facendone un caso di Stato. Avrebbe dovuto farsi una risata”.

Peraltro Simona Tagli ha anche criticato il modo di vestire “da diva” di Beatrice Luzzi, che rispecchierebbe la sua poca umiltà: “E poi sono fuori contesto”. Nel suo discorso ha fatto sapere però di non provare alcuna invidia o di voler essere al suo posto, dato che comunque, nel bene o nel male, Beatrice è stata una grande protagonista dello scorso GF.

Durante l’intervista Simona Tagli ha anche detto che erano amiche e di aver contribuito al suo gioco con la speranza di vederla andare alla vittoria. Anche se così non è stato. Dopo essere ritornata su alcune dinamiche di gioco e la nomination ricevuta in finale (che ancora oggi non comprende), l’ex gieffina su Beatrice Luzzi ha aggiunto di aver avuto modo di parlarle, ma l’opinionista le avrebbe risposto che si sarebbero risentite perché molto impegnata. Dunque da quell’istante non si sono più risentite.

In tutto ciò Beatrice Luzzi ha risposto in maniera ironica su X a Simona Tagli. Sotto al post della giornalista Grazia Sambruna, l’opinionista si è così espressa: “A chi devo fatturare?”.

La reazione di Beatrice Luzzi all’intervista di Simona Tagli

Ci sarà una contro replica?