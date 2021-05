1 La gelosia di Vera Gemma

Ormai ospite fisso della trasmissione, Jeda anche ieri sera ha presenziato in studio a L’Isola dei Famosi e, come di consueto, ha avuto modo di scambiare qualche battuta con Ilary Blasi. La conduttrice nel corso della breve chiacchierata ha chiesto al produttore musicale di fare un aperitivo con lui a Roma. Il ragazzo ha detto che avrebbe partecipato in presenza della fidanzata Vera Gemma e di Francesco Totti.

Scherzando però la conduttrice ha risposto dicendo che voleva un incontro solo con lui, per poi chiedergli un ‘bacio’ attraverso il plexiglass. Inizialmente Jeda ha risposto di no, un po’ in imbarazzo. La Blasi però non ha accettato la risposta data dal fidanzato di Vera Gemma e ha quindi convinto il giovane, il quale ha dato il fatidico bacio attraverso il vetrino, per poi rivolgersi alla telecamera e salutare la sua dolce metà: “Ciao Vera!”, con Ilary che gli ha nuovamente ricordato del loro appuntamento.

Ilary e Jedà si danno un bacio#isola pic.twitter.com/0y4d7u0Hyf — isola out of context (@oocisola) May 3, 2021

Ma come avrà reagito Vera Gemma al ‘bacio’ tra Jeda e Ilary Blasi? A svelarci tutto è stata Asia Argento, la quale ha ripreso la sua amica commentare quanto accaduto in puntata. L’ex naufraga: “Quando Ilary ti ha chiesto ‘Com’è l’Isola senza Vera?’ e tu hai risposto ‘Va tutto bene’ tipo, non so che hai detto. Tu avresti dovuto rispondere o che si sono rivelati gli altarini oppure che comunque Vera manca sull’Isola. Era la tua opportunità per dire che io mancavo e non l’hai detto”.

Jeda ha provato a giustificarsi con la sua fidanzata, ma Vera Gemma non è parsa troppo convinta e ha continuato a battibeccare simpaticamente con lui: “Ma tu devi essere pronto che in TV ti facciano quella domanda. Devi stare concentrato”. Il produttore ha ammesso che probabilmente ha ragione. Vera infine un po’ gelosa l’ha stuzzicato: “Poi il bacio… no comment…”

Vera Gemma commenta l’intervento di Jedà in puntata (via le storie di Asia Argento): “dovevi dire finalmente si sono rivelati gli altarini, e poi il bacio no comment questa proprio…” #isola pic.twitter.com/1B4D5M7b8c — isola out of context (@oocisola) May 4, 2021

Un siparietto, quello con protagonista Jeda e Vera Gemma, a cui Asia Argento non ha resistito e ha voluto condividere sui social. Il video è diventato virale tra i fan de L’Isola dei Famosi ed è stato condiviso già da diversi utenti, che hanno trovato i due davvero molto divertenti.

