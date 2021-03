Chi è Vera Gemma? Età, fidanzato, figlio e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Vera Gemma, dall’età, alla vita privata e al fidanzato e al figlio, a dove poterla seguire sui social e Instagram.

Chi è Vera Gemma

Nome e Cognome: Vera Gemma

Data di nascita: 4 luglio 1970

Luogo di Nascita: Roma

Età: 50 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attrice e scrittrice

Fidanzato: Vera è attualmente fidanzata con Jeda

Figli: Vera ha un figlio, Maximus Giuliano

Tatuaggi: Vera non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @veragemma17

Vera Gemma età e biografia

Vediamo quello che sappiamo della biografia di Vera Gemma. La scrittrice nasce a Roma il 4 luglio 1970. La sua età è dunque di 50 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Suo padre è Giuliano Gemma, uno degli attori più noti e amati tra gli anni ’60 e ’80, morto nel 2013 a causa di un incidente. La madre di Vera è invece scomparsa nel 1995. L’attrice è cresciuta a Roma, nel quartiere di Trastevere e ha una sorella di nome Giuliana.

Vediamo ora quello che sappiamo della sua vita privata.

Vita privata: fidanzato e figlio

Della vita privata di Vera Gemma sappiamo che nel 2001 l’attrice sposa l’ex campione di Kung-Fu Jamil, conosciuto a Parigi. I due hanno festeggiato con una cerimonia a Caracalla. Tuttavia qualche anno dopo il matrimonio finisce e la coppia prende strade diverse

A quel punto Vera, nel 2008, ha un flirt col musicista blues Henry Harris incontrato a Los Angeles. Dal loro amore nasce anche un figlio, Maximus Giuliano.

Ad oggi in molti si chiedono se la figlia di Giuliano Gemma abbia un fidanzato: la risposta è sì. Da qualche tempo infatti Vera è legata sentimentalmente ad un ragazzo di nome Jeda, 22 anni, produttore musicale di musica trap.

Vediamo ora dove poter seguire l’attrice sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Vera Gemma: social e Instagram

In molti si chiedono dove poter seguire Vera Gemma sui social, e in particolare su Instagram.

L’attrice ha naturalmente un profilo attivo, che vanta più di 20 mila follower.

Su Instagram la figlia di Giuliano Gemma ama condividere col suo pubblico tutti i momenti più belli della sua vita privata, e non mancano anche diversi scatti in compagnia di suo figlio.

Scopriamo adesso quello che sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Vera Gemma inizia quando da ragazza si trasferisce dapprima a Parigi e poi a Los Angeles. Qui inizia a lavorare come spogliarellista al locale The Body Shop. Nei primi anni ’90 debutta invece come attrice e autrice teatrale e in seguito prende parte anche a numerose pellicole cinematografiche, fra cui La sindrome di Stendhal e Il cartaio, entrambi diretti da Dario Argento, Ovosodo di Paolo Virzì e Scarlet Diva di Asia Argento.

A seguire partecipa alla serie televisiva Le ragazze di piazza di Spagna, e nel 2005 prende parte come concorrente al reality show Ritorno al presente, condotto da Carlo Conti. Come se non bastasse Vera nel 2004 e nel 2007 pubblica due libri: l’autobiografico Le bambine cattive diventano cieche e il thriller Latin Lover. Nel 2009 dirige al fianco di Antonella Fulci Blues for Michael, un cortometraggio tributo a Michael Jackson.

Nel 2013 Vera Gemma è ideatrice, produttrice e regista di un documentario sulla vita e sulla carriera del padre intitolato Giuliano Gemma: un italiano nel mondo.

In seguito nel 2019 la figlia di Giuliano Gemma partecipa insieme ad Asia Argento a Pechino Express. Scopriamo cosa è accaduto durante il suo percorso.

Pechino Express

Nel 2019 Vera Gemma entra nel cast di Pechino Express, venendo affiancata da Asia Argento e le due formano la coppia le Figlie d’Arte.

Quando però la Argento è costretta a ritirarsi per un infortunio al ginocchio, Vera continua il programma al fianco di Gennaro Lillio, formando la coppia dei Sopravvissuti. I due vengono eliminati alla sesta puntata.

A marzo 2021 Vera diventa concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi.

Scopriamo di più in merito alla partecipazione al reality di Canale 5

Vera Gemma a L’Isola dei Famosi 2021

Lunedì 15 marzo su Canale 5 parte ufficialmente L’Isola dei Famosi 2021. La nuova edizione del reality show, dopo la lunga pausa, è pronto a tornare sul piccolo schermo, e tra i concorrenti troviamo anche Vera Gemma. L’attrice viene confermata dai canali ufficiali del programma, e attesissimo è il suo arrivo sull’isola.

Alla conduzione della trasmissione, come sappiamo, troviamo Ilary Blasi, che dopo l’addio di Alessia Marcuzzi ha preso in mano le redini del reality.

Inviato speciale dall’Honduras sarà invece Massimiliano Rosolino, mentre gli opinionisti saranno Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Nel mentre vediamo chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021

Oltre ad Vera Gemma a partecipare a L’Isola dei Famosi 2021 ci sono altri concorrenti. Ecco chi sono:

In questa edizione conosceremo anche la Parasite Island. Qui vivranno due concorrenti: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

Il percorso di Vera Gemma a L’Isola dei Famosi

Cosa si relazionerà Vera Gemma alla dura vita dell’Isola? Non resta che attendere per scoprirlo.

Prima settimana

Vera si trova nel gruppo dei Buriňos e sembra già pronta a fare valere le sue idee. Sono emerse delle foto dal passato della naufraga ed è stato rivelato com’è nata la storia d’amore tra lei e il 22enne Jedà. Intanto sempre la Gemma ha discusso con Angela Melillo e ha rivelato che le piacerebbe fare radio.

Seconda settimana

Jedà ha raccontato com’è nata la storia d’amore tra lui e Vera e come l’ha riconquistata. Intanto lei ha fatto delle confidenze intime agli altri naufraghi. Tra l’altro la naufraga ha avuto anche un forte sfogo. Emergerà in puntata e come risponderà?

Terza settimana

