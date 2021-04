1 Jedà contro un opinionista

Il fidanzato di Vera Gemma in qualche modo sta conquistando il pubblico de L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore è tornato al centro del gossip per via di alcune Stories che ha postato sul suo account Instagram. Sembrerebbe che Jedà abbia sbottato per qualcosa che è accaduto con un opinionista di 40 anni. Purtroppo, però, non ha fatto nomi. Prima di cercare di capire di chi si potrebbe trattare, ecco ciò che ha scritto:

Questi quarantenni con le crisi di mezz’età mi fanno ridere! Io sto prendendo il volo e tu rimani al tuo posto da opinionista frustrato. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno perché sono il primo a portare rispetto a tutti! Meglio che sto zitto perché se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte, ti faccio cascare la maschera da finto buonista di sto c***o. Lo sappiamo che la notte non dormi perché hai gli incubi per la persona che sei. Io invece dormo come un bambino.

Lo sfogo di Jedà per quanto riguarda questo misterioso opinionista, però, non finisce qui. Il ragazzo, infatti, continua ad attaccarlo:

E comunque tu non seiun uomo maschio!! Perché gli uomini non vanno a prendere per il culo le donne. Questo dimostra la tua scarsa autostima come maschio. Con questo basta, non ti darò mai più importanza perché vali quanto una calza bucata per me!!! E le calze bucate si buttano!!!

Ma con quale opinionista ce l’ha Jedà? Al momento non è possibile saperlo. Per quanto ne sappiamo, però, c’è solo una persona con la quale ha quasi litigato nell’ultimo periodo in studio a L’Isola dei Famosi e ha anche lanciato frecciatine tramite social. Per scoprire di chi stiamo parlando continuate a leggere…