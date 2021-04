1 La stoccata di Jeda

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Come ormai è consueto Ilary Blasi, oltre a parlare con i naufraghi collegati dall’Honduras, ha modo anche di interagire con i presenti in studio. Nel pubblico sono spesso presenti i familiari dei concorrenti e tra questi compare spesso Jeda, fidanzato di Vera Gemma.

Nel corso dell’appuntamento di ieri, il produttore musicale è parso davvero infastidito (come rivedremo in seguito) per i comportamenti dei naufraghi e il modo che hanno di porsi nei confronti della sua fidanzata. Durante il suo intervento, richiesto tra l’altro dalla conduttrice, Jeda ha detto la sua.

Oggi pomeriggio Jeda ha aperto il box delle domande per i suoi quasi 13 mila follower. Qualcuno ha notato però che durante il discorso del fidanzato di Vera, Akash si sarebbe lasciato scappare una risata e in tanti hanno quindi chiesto al giovane cosa ne pensasse di questo: “Ma ti sei accorto che mentre parlavi Akash se la rideva?”

Non è tardata ad arrivare la replica del ragazzo, che ha ribattuto: “Ma uno che si fa un’operazione per cambiare il colore dei suoi occhi, ti fa capire il personaggio” accompagnato da una serie di faccine che ridono.

Storie Instagram – Jeda

C’è da dire che la storia poco dopo è stata cancellata da Jeda, ma non è comunque passata inosservata e in tanti hanno fatto comunque in tempo a salvare lo screen. La questione occhi che vede protagonista Akash Kumar, dunque, nonostante sia stata già ampiamente chiarita dallo stesso modello, di tanto in tanto torna ad essere motivo di discussione. C’è da dire che lo stesso modello ha spesso ribadito quanto segue:

“Non so perché la gente creda questo. Io non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi e non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti. Mia madre sui social ha addirittura postato delle foto di me da bambino e il colore dei miei occhi è naturale. Chi pensa il contrario si fa ingannare dal contrasto che c’è tra la mia pelle molto scura e gli occhi, che così risaltano di più. Ma sono i miei, identici a a quella di mia madre Tania”, ha detto in una delle tante occasioni.

Akash deciderà di replicare ancora una volta? Nella serata di ieri, intanto, come abbiamo già raccontato, Jeda ha mostrato profondo disappunto contro gli altri concorrenti, da lui definiti ‘lupi travestiti da pecore’, ma rileggiamo il suo discorso…