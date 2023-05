NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2023

Il red carpet di Jennifer Lawrence a Cannes non passa inosservato

In questi giorni si sta svolgendo il Festival di Cannes e solo nelle ultime ore ad arrivare in città è stata anche Jennifer Lawrence. La nota e amata attrice come in molti sapranno partecipa alla manifestazione per presentare Bread and Roses, un documentario da lei prodotto incentrato sulla la vita di tre donne afghane dopo la presa di potere dei Talebani a Kabul nel 2021. Dopo aver partecipato al photocall, la Lawrence ha calcato il red carpet di Cannes, e il suo outfit ha lasciato il mondo intero senza fiato. Jennifer ha infatti scelto di indossare un meraviglioso abito bustier cremisi firmato Christian Dior Couture, con tanto di scollatura arricciata sul corsetto e uno scialle drappeggiato sulle braccia.

A non passare inosservate però sono state le calzature che l’attrice ha deciso di sfoggiare. Inaspettatamente infatti la Lawrence ha indossato delle semplici infradito nere, che si sono intraviste mentre scendeva le scale del Palais des Festivals. L’accaduto naturalmente ha fatto discutere il web e sui social non sono mancati commenti ironici.

a jennifer lawrence de chinelo em cannes, ela sempre representando seus fãs pic.twitter.com/9CPgeUmWME — jão (@thngergames) May 21, 2023

Nel mentre in queste ore Jennifer Lawrence ha parlato a Variety del suo documentario Bread and Roses, che ha già emozionato il pubblico, e in merito ha affermato:

“Stavo guardando questo cambiamento da casa, dagli Stati Uniti, mentre la Roe v. Wade stava per essere ribaltata. Ci siamo sentiti impotenti e frustrati perché volevamo trovare il modo di portare queste storie fuori dal ciclo delle notizie della tv e farle entrare dentro la testa delle persone. Per aiutare le persone a essere consapevoli e a prendersi cura della situazione di queste donne. […] Alla regista sono state fornite riprese di donne che usavano i loro telefoni cellulari. C’era una persona di fiducia che occasionalmente faceva le riprese con i loro telefoni”.