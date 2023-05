NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2023

Paura per Beatrice Valli

Sono state ore decisamente intense, le ultime, per Beatrice Valli e Marco Fantini, che solo poche settimane fa hanno dato alla luce la loro terza figlia, Matilda. La secondogenita della coppia, Azzurra, infatti è finita in ospedale dopo aver ingoiato una moneta, e naturalmente i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono corsi immediatamente al pronto soccorso per assicurarsi che non ci fossero problemi per la piccola. Successivamente l’influencer ha raccontato sui suoi social tutto quello che è accaduto, ricostruendo così le dinamiche dell’incidente e rivelando come sta ora Azzurra.

Stando a quanto ha svelato Beatrice Valli, pare che sua figlia stesse giocando con alcune sue borse, quando a un tratto una moneta da 1 centesimo le è finita in gola. Per fortuna però il soldino è sceso nell’intestino, e non ha causato problemi alla piccola. Queste le dichiarazioni di Beatrice, che insieme a Marco ha vissuto ore di grande spavento:

“Tutto bene ragazzi, siamo tornati. Meno male la monetina è stata sì ingoiata ma è andata nell’intestino per cui dovrebbe uscire nei prossimi due giorni. Abbiamo preso un bello spavento. Stavamo tutte insieme. Era lì con me Azzurra e con la Bubi in bagno che ci stavamo preparando per uscire a pranzo e stava giocando con delle borsettine mie. Dietro c’erano anche delle monetine, dei soldi, delle carte. E lei mentre si buttava addosso questa borsettina stava con la bocca aperta e le è andato dentro il soldino. Meno male era un soldino molto piccolo, un centesimo, e non si è incastrato, ma è andato giù. Siamo state fino a mezz’ora fa all’ospedale e abbiamo controllato che fosse tutto ok”.

Tutto è bene quel che finisce bene. Pare dunque che Azzurra non abbia riscontrato problemi e dunque sia Beatrice Valli che Marco Fantini possono tirare un sospiro di sollievo.