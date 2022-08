Il capriccio di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez pochi giorni fa ha celebrato le seconde nozze con Ben Affleck. L’attrice e cantante ha sfoggiato un abito che porta la firma di Ralph Lauren. Tra le particolarità il lungo strascico e il velo. Ben Affleck, invece, ha indossato uno smoking con pantalone, scarpe e papillon rigorosamente neri, mentre la giacca e la camicia hanno spezzato con un bel bianco. Oggi, però, parliamo di JLo in merito a qualcosa che ha raccontato l’ex star di Glee Heather Morrison.

Quest’ultima, intervenuta nel podcast Just Sayin’ con Justin Martindale ha affermato che Jennifer avrebbe tagliato fuori dalle audizioni per il suo tour tutti i ballerini sotto il segno zodiacale della Vergine. Ecco quanto si legge anche su Fanpage:

Dopo un’intenda giornata di lavoro, la diva avrebbe riunito il corpo di ballo, chiedendo di alzare la mano a tutte le Vergini e invitandoli a fare i bagagli. Secondo alcuni fan, che hanno immediatamente discusso del rumor sui social, le antipatie di JLo sarebbero dovute al fatto che l’ex marito Marc Anthony era ahimè del segno della Vergine.

Se sia davvero quello il motivo che ha spinto Jennifer Lopez a compiere il bizzarro gesto non lo sappiamo. Il The Mirror avrebbe tentato anche di contattare i rappresentanti della cantante per chiedere un commento. Tuttavia pare che ad oggi non abbiano ancora ricevuto alcuna risposta. Heather Morris, che ha raccontato la storia, ha ammesso di non essere stata presente al momento ma questa le è stata riportata da terzi:

Li ha guardati e ha detto: “Grazie per essere venuti, davvero”. E se ne sono dovuti andare dopo un intero giorno a fare provini per lei. Il più delle volte non vieni pagato in questo tipo di situazioni. Rimani lì dalle 10 del mattino fino alle 6 del pomeriggio.

