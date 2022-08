Ben Affleck e Jennifer Lopez si sposano ancora!

Solo il mese scorso Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono giurati amore eterno in una cerimonia blindatissima! Ieri i Bennifer (così chiamati dal fan) hanno pronunciato il secondo “sì”. Si sono nuovamente sposati nella proprietà dell’attore in Georgia, a Savannah per la precisione. A festeggiarli famiglia e amici più stretti.

La cerimonia, secondo quanto si legge su Whoopsee e Gossip e TV, è stata organizzata da Colin Cowie, mentre Jay Shetty si è occupato di officiarla. Come vedete da queste immagini alcuni fotografi sono riusciti a immortalare degli scatti. In essi vediamo Ben Affleck e Jennifer Lopez scambiarsi teneri baci e sorrisi. E dalle foto possiamo ammirare anche i loro outfit scelti per l’occasione.

Come apprendiamo Jennifer Lopez ha sfoggiato un abito couture che porta la firma di Ralph Lauren. Tra le particolarità del vestito, il lungo strascico e il velo. Ben Affleck, invece, ha indossato uno smoking con pantalone, scarpe e papillon rigorosamente neri, mentre la giacca e la camicia hanno spezzato con un bel bianco. I magazine americani forniscono anche altri dettagli: il tema scelto è stato il bianco, dai fiori agli abiti per passare alle sedie. Il menù invece comprendeva diverse portate: un piatto di maiale con riso e verdure, per rievocare le radici portoricane della cantante e delle specialità della Georgia come, tra cui pollo e maccheroni al formaggio.

Tra gli invitati vediamo pare abbiano partecipato Matt Damon e Kevin Smith. Presenti i figli sia di Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma assenti i rispettivi ex Marc Anthony e Jennifer Garner anche se c’è da precisare che sono in buoni rapporti. Cosa che non si può dire invece di Casey Affleck, il quale pare sia stato bloccato da impegni lavorativi. Anche se come già emerso non sembra vedere di buon occhio la cognata, almeno secondo i tabloid americani.

Dopo giorni di paura a causa di un incidente che ha coinvolto la mamma di Ben Affleck (è caduta da una terrazza facendosi male alla gamba), la signora Chris è riuscita a presenziare all’evento.

Jennifer Lopez e Ben Affleck festeggiano il loro amore, alla faccia di chi sosteneva che avessero divorziato!

