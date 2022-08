Antonino Spinalbese era stato contattato qualche tempo fa da Alfonso Signorini per prendere parte al GF Vip 7. Lo aveva ammesso lui stesso: “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa“. Nel frattempo si è fidanzato con Giulia Tordini, con la quale pare si sia anche lasciato, come ha rivelato il sito Pipol Gossip:

Il suo futuro, quindi, sembra segnato. Entrerà a partire dal 19 settembre 2022, molto probabilmente, nella casa del GF Vip 7:

A settembre, infatti, lo vedremo sotto i riflettori del reality nella casa più spiata d’Italia.

Belen, come vi avevamo già raccontato, pare non essere troppo felice di questa scelta per paura che la figlia, Luna Marì, possa finire al centro del dibattito. Spinalbese dal canto suo sembra non curarsi di questo particolare, desiderando solo il momento di mettersi in gioco oltrepassando la porta rossa del GF Vip.