Jennifer Lopez si è lamentata di Shakira?

Presto su Netflix uscirà il documentario “Halftime” con protagonista Jennifer Lopez. Si parla, infatti, di quando nel 2020 ha dovuto condividere il palco del Super Bowl con Shakira. In molti, visti dei titoli fuorvianti di alcune riviste online, hanno pensato subito che la cantante stesse attaccando la collega. La verità però sarebbe un’altra. Certo, non sembrava molto entusiasta all’idea, ma non perché non volesse esibirsi insieme a Shakira. Se si va a leggere in uno degli articoli che riportano le sue parole, infatti, si capisce che il motivo sta nel poco tempo che è stato dato a entrambe per le loro perfomance. Ecco quanto si legge, per esempio, su Entertainment Weekly:

Abbiamo 6 ca**o di minuti. Abbiamo 30 secondi per una canzone. E se ci prendiamo un minuti, basta, ne rimangono cinque. Ma ci devono essere determinate canzoni che cantiamo. Dobbiamo avere il nostro momento canoro. Non sarà una ca**o di esibizione di ballo e canto. Dobbiamo cantare il nostro messaggio. Questa è l’idea peggiore del mondo: quella di avere due persone al Super Bowl. È stata la peggiore idea del mondo.

Ma non solo. Jennifer Lopez ha continuato affermando: “Se dovevamo essere due star, ci avrebbero dovuto dare 20 minuti. questo è quello che avrebbero dovuto fare, ca**o“. Viene riportata, poi, anche una conversazione che Shakira ha intrattenuto con Jennifer Lopez. La prima ha detto: “So che le persone del Super Bowl ci vogliono alternare durante lo show. Non ho ancora ricevuto conferma sui minuti che io avrò“. JLo, quindi, replica:

Lascia che ti risponda molto velocemente. Hanno detto 12 minuti. Ho avuto conferma che potremmo avere uno o due minuti extra, tipo, 13 o 14 minuti. Penso, Shakira, che tu dovresti avere metà del tempo e io la restante parte.

