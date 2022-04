La beauty routine di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha condiviso su Instagram, per la gioia di tutti i suoi fan, un video in cui ha parlato della sua beauty routine e del modo in cui si occupa dalla propria pelle. Cosa fa per avere una pelle sempre splendente e senza neppure una ruga? Nel filmato, visibile anche qui sotto, la possiamo vedere al naturale. Illustra, quindi, come procede ogni mattina. Utilizza il cleanser, il siero notte e giorno e la crema occhi (che applica sulla zona T).

Nelle belle giornate di sole, inoltre, non dimentica mai la protezione solare (la usa da quando aveva 18 anni, così da contrastare la comparsa dei segni del tempo). Ad aiutare a mantenere sempre alto l’umore, però, sono i pensieri positivi, con i quali riesce a passare una giornata migliore. Nel filmato, infatti, legge anche una nota che giornalmente l’aiuta a raggiungere questo obiettivo: “Il tuo successo e la tua felicità risiedono in te. Mantieniti felice e gioiosa e affronterai qualsiasi difficoltà“.

Alla mattina non guarda neanche il cellulare. Rimane positiva e si occupa di se stessa. Lascia che il siero venga assorbito dalla palle per qualche secondo, così da avere “la lucentezza da J Lo“. Subito dopo arriva la crema solare, come accennato poc’anzi: “È davvero importante, è uno dei miei segreti di bellezza. La mamma ve la mette quando siete bambini per proteggere la pelle dal sole e ho continuato anche da adulta e mi ha cambiato la vita. Ha fatto una grande differenza contro i danni causati dal sole“.

Dopo averla spalmata, quindi, Jennifer Lopez applica una crema per il contorno occhi, subito prima di truccarsi. Conclude affermando: “Sarà una giornata bellissima. Scelgo la felicità“. Seguirete i suoi consigli? Fatecelo sapere con un commento. Continuate a seguirci per tante altre news.

