Sissi parte per il suo primo tour musicale: tutte le date per l’estate

1 Il primo tour musicale estivo di Sissi

Il 27 maggio è uscito il suo primo EP e adesso si sta preparando per portare la sua musica sui palchi d’Italia. Stiamo parlando di Sissi, una degli allievi finalisti di Amici 21 che si è conquistata anche il premio della Critica.

La giovane cantante, dopo aver firmato un contratto con la Sugar (la stessa casa discografica che l’aveva lanciata e che ha nella sua famiglia ha anche Sangiovanni), ha annunciato le prime date di un piccolo tour estivo. Al momento sono solo 4 date, ma potrebbero aggiungerne delle altre considerando i vari eventi estivi che ci sono in giro per l’Italia.

Sissi ha rivelato a tutti i suoi fan dove e quando poterla ascoltare (e incontrare) attraverso un posto sul suo profilo Instagram. Ha scritto: “Cantare dal vivo è sempre stata parte di me, ora mi sembra un sogno farlo insieme a voi. Non vedevo l’ora di dirvelo, ci vediamo in tour questa estate! Incontrarvi così per me è l’emozione più grande di tutte.”

Ecco quindi quali sono queste date e i luoghi in cui si svolgeranno i concerti.

28 luglio 2022 ROCCELLA JONICA (RC) – Roccaccella Summer Festival – Castello

– Roccaccella Summer Festival – Castello 7 agosto 2022 CERVIA (RA) – Piazza Garibaldi

– Piazza Garibaldi 18 agosto 2022 ZAFFERANA ETNEA (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino

– Anfiteatro Falcone e Borsellino 29 agosto 2022 UDINE – Udine Estate – Castello

Per tutte le informazioni e l’acquisto dei biglietti, compresi i prezzi, seguite le storie Instagram della cantante.

Intanto, di recente, l’artista ha raccontato alcune curiosità riguardanti il suo primo EP e la sua esperienza ad Amici. Ecco cosa ha detto…