Jessica e Luca si scontrano duramente durante la nuova diretta del Grande Fratello: nelle clip vengono svelate parole forti di Jessica: “Imbecille, la donna qui sono io“.

Tra Jessica e Luca è guerra

Dalle stelle alle stalle, il rapporto tra Jessica e Luca si è compromesso improvvisamente a causa del legame che l’uomo ha tessuto con Helena. Nel corso degli ultimi giorni tra i due ex grandi amici si è infatti accesa una lite che ha scosso le mura della casa, e che è arrivata fino alla diretta del Grande Fratello del 16 dicembre.

“Imbecille, la donna qui sono io“, grida Jessica in una clip dalla casa mandata in onda da Signorini.

“Ma tu a me mi vuoi prendere per il cu*lo? Ma tu l’hai capito con chi stai parlando Buona serata“, dice Jessica nelle clip, spiegando che Helena e Luca passano tutte le mattine insieme, sotto le coperte a chiacchierare e a parlare di lei.

La frattura tra Jessica e Luca è sempre più profonda e la causa sembra essere Helena… riusciranno a trovare un nuovo punto d’incontro? #GrandeFratello pic.twitter.com/OmGXDjnyol — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2024

“Non si dice ‘trovati un altro letto’ ad una donna”, dice lei. “Non si dice ‘la donna sono io’ a un gay”, ribatte lui. Alfonso non capisce: “Ma cos’è che non ti va giù Jessica? Che Helena si sia messa in mezzo? Anche tu ti sei messa in mezzo tra Luca e Alessandro”.

Jessica è infastidita prevalentemente dal comportamento di Luca, e non dal fatto che lui abbia stretto un legame con Helena, secondo quanto lei stessa dice. Helena però non crede in questo, ma che lei sia gelosa di Luca.

Inoltre Jessica non vuole più che Luca dorma nel suo letto, e in diretta annuncia di volerlo sfrattare dopo tutto quello che è accaduto tra loro.

Stasera continueremo a vedere come si evolve questa situazione, e scopriremo anche cosa ha detto la mamma di Shaila all’orecchio della figlia nella scorsa puntata. Inoltre sarà eliminato un concorrente tra Stefano Tediosi, Helena Prestes, Non è la Rai, Shaila Gatta e Tommaso Franchi.

Nella casa poi entreranno tre nuovi volti Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Maxime Mbanda.