Striscia la Notizia ha trasmesso un video in cui Teo Mammucari ha spiegato le dinamiche dietro il suo vaffanc**o, all’uscita dallo studio di Belve.

Teo Mammucari dà una spiegazione alla sua esternazione a fine intervista

Teo Mammucari ha deciso di chiarire la controversia nata dopo la sua partecipazione a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Al termine dell’intervista, bruscamente interrotta, i microfoni hanno catturato un sonoro “vaffanc**o” da parte del comico.

Quest’ultimo, dopo l’intervista con Selvaggia Lucarelli, ha ribadito la propria versione dei fatti in un video trasmesso da Striscia la Notizia, in cui non solo ha spiegato come si sarebbero svolti gli eventi, ma ha fatto un passo in più.

Mammucari ha raccontato che, lasciato lo studio, si è recato nei camerini dove si trovavano alcune persone del suo entourage, tra cui il fratello. Quest’ultimo avrebbe cercato di calmarlo, sottolineando che aveva semplicemente risposto agli attacchi ricevuti durante l’intervista.

Proprio in quel momento, Mammucari avrebbe esclamato spontaneamente il famoso “vaffanc**o”, senza riferimento alla conduttrice o al pubblico di Belve. Il conduttore ha inoltre insinuato che ci sarebbe stato un montaggio anomalo che avrebbe accorciato i tempi tra la sua uscita dallo studio e l’esternazione, lasciando intendere un’intenzione polemica verso la Fagnani.

La questione è stata ripresa anche durante La Vita in Diretta, dove Alberto Matano ha riportato la posizione dei vertici Rai. Questi hanno smentito categoricamente qualsiasi manipolazione o taglio sospetto, sottolineando che la sequenza sarebbe stata trasmessa in modo integrale e fedele ai fatti accaduti.

L’episodio rimane controverso, con opinioni divise tra chi crede alla versione di Mammucari e chi sostiene l’autenticità del montaggio.