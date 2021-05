1 È finita tra Jessica Antonini e Davide?

Sono passati alcuni mesi da quando Jessica Antonini ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista. La bella tatuatrice come sappiamo è però rimasta all’interno del dating show di Maria De Filippi solo una manciata di settimane, facendo una scelta lampo che ha stupito tutto il pubblico ed il web. Negli studi del programma infatti Jessica ha fatto la conoscenza di Davide Lorusso, col quale fin da subito c’è stato un interesse reciproco. A poco a poco i due si sono avvicinati sempre di più, fino a quando entrambi non hanno capito di provare un sentimento. La coppia ha così lasciato la trasmissione insieme, dando il via ufficialmente ad una relazione.

Tuttavia se negli ultimi mesi Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono mostrati sui social felici, complici ed innamoratissimi, da qualche settimana pare che le cose siano cambiate. Da tempo infatti i due hanno smesso di mostrarsi insieme, e a quel punto i fan, e non solo, hanno iniziato a chiedersi cosa stia accadendo tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Adesso a lanciare la bomba è stata Amedeo Venza, che sui suoi social ha svelato che Jessica e Davide si sarebbero lasciati, dopo 9 mesi di relazione. Ecco quanto riporta l’influencer:

“Storia giunta al capolinea quella tra Jessica e Davide. Un rapporto intenso, durato 9 mesi tra alti e bassi, fatto di vita reale, convivenza e quotidianità. Ma a quanto pare non ha raggiunto la giusta dimensione. Attendiamo conferme o smentite”.

Cosa starà accadendo dunque? Jessica Antonini e Davide Lorusso si saranno davvero lasciati? Attualmente i due diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito l’indiscrezione, ma non è escluso che a breve arrivino news ufficiali. Nel mentre solo qualche settimana proprio l’ex tronista aveva smentito la possibilità di partecipare a Temptation Island insieme a Davide. Rivediamo le sue dichiarazioni.