Chi è Jessica Antonini? Età, lavoro e Instagram della tronista di Uomini e donne

Biografia e famiglia di Jessica Antonini

Jessica Antonini è la nuova tronista di Uomini e donne per la stagione 2020/2021 insieme a Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni. Conosciamo quindi meglio chi è Jessica attraverso la sua biografia, la sua storia passata, il suo lavoro, la sua vita privata e personale, il carattere e le sue passioni.

Jessica Antonini è originara di Gavignano Sabino, un paese in provincia di Rieti, e ha 29 anni. Al momento non conosciamo la sua data di nascita precisa. Non sappiamo neanche quale sia il suo titolo di studio. Vi possiamo però dire che Jessica è mamma, ha infatti un figlio di 5 anni di nome Kevin, che è tutta la sua vita. Ma non conosciamo chi è il padre del bambino. La nascita del figlio le ha fatto capire tante cose, prima fra tutte i dispiaceri che ha dato alla madre.

La sua storia è molto particolare e ricca di eventi, non sempre positivi. Reputa di non essere stata una figlia modello, poiché all’età di 18 anni è scappata di casa con 300€ in tasca, direzione Milano. Qui ha dormito per circa 15 giorni alla stazione. Il motivo della fuga è legato al padre. L’uomo era molto autoritario e lei pensa che non fossero il ritratto della famiglia felice. Sua madre era casalinga e il padre operaio, grande lavoratore, ma purtroppo le ha fatto mancare l’affetto e il senso di famiglia. Di lei e sua sorella si è sempre presa cura la madre ed infatti il rapporto con la donna è strettissimo.

Negli ultimi due anni Jessica Antonini è cresciuta molto e ha capito che ha sbagliato a provare rancore nei confronti del padre e ha fatto certe scelte perché ha avuto solo sua madre. Adesso sta recuperando il rapporto con il padre, poiché si sta dimostrando un nonno perfetto, dolce e sempre presente.

Lavoro e passioni di Jessica Antonini

Per quanto riguarda il lavoro, Jessica Antonini è tatuatrice. Ma da poco ha anche trovato lavoro alle Poste. Inoltre ogni tanto fa dei servizi fotografici, ma non si sente una modella. Lo fa per poter arrotondare e pagarci le spese di casa.

Parlando delle passioni, Jessica ha una passione folle per le rane. Ne ha due vere e più di 500 finte. Anche sulla nascita di questa passione c’è una storia. Infatti l’unico regalo che gli portò suo padre da una trasfermt a Milano furono due elastici per capelli con le rane. Ma durante una gita scolastica ne perse uno e si disperò. Così sua madre le comprò una rana vera e da quel momento a Jessica è rimasta questa passione.

Caratterialmente Jessica è una persona che non si apre facilmente, deve prima fidarsi e poi allora si lascia andare. Ma se viene presa in giro allora distrugge chi ha davanti. Inoltre è molto orgogliosa.

Jessica Antonini a Uomini e donne

Per la stagione 2020/2021 di Uomini e donne Jessica Antonini è stata scelta come tronista insieme a Sophie Codegoni, Davide Donadei e Gianluca De Matteis.

Nel video di presentazione Jessica Antonini ha detto che in amore è sempre stata sfortunata, con relazioni finite male. Infatti sua madre dice che per trovare un uomo dovrebbe andare in fabbrica e farselo costruire su misura. Per un periodo ce l’ha avuta molto con gli uomini, pensando che fossero tutti uguali. Poi ha capito che ha semplicemente corso nella vita e fatto scelte affrettate.

Nella vita ha sempre fatto l’uomo e la partecipazione a Uomini e donne per lei sarebbe l’occasione per tornare a sentirsi donna. Vorrebbe un uomo che non sia superficiale, che voglia costruire una famiglia e che sia rispettoso prima di tutto verso suo figlio e poi verso di lei. Le piacerebbe sposarsi in chiesa e avere un altro figlio. Non cerca un uomo strabello e ricco, perché si mantiene da sola.

Vorrebbe una storia pulita, un uomo che le dia attenzioni, poiché lei ne dà tante. E che sappia restare quando soffre e abbia l’intelligenza di andare oltre ciò che lei sembra. Soffre il fatto di tornare a casa e non avere nessuno, se non il suo bambino. E vorrebbe qualcuno che la sera la abbracciasse e le chiedesse come sta e che le stesse vicino.

Jessica Antonini su Instagram

Adesso che conosciamo meglio chi è Jessica Antoni, come può essere seguita sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che oggi vanta quansi 2 mila follower.

Purtroppo il profilo è privato, quindi va fatta richiesta per vedere i suoi post. C’è quindi da chiedersi se il numero di seguaci aumenterà, poiché è lei che deve accettare. Si mostra come una ragazza pulita e genuina, non interessata ai social. Quindi non sappiamo se accetterà le richieste di tutti i fan di Uomini e donne.

Al momento possiamo vedere solo la descrizione di Instagram da cui si capisce che le piace tantissimo viaggiare. Inoltre adora la musica.

