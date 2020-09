Chi è Davide Lorusso? Età, lavoro, Instagram e Uomini e donne

Conosciamo meglio chi è Davide Lorusso, corteggiatore a Uomini e donne e che è già stato notato da pubblico, troniste e opinionisti: età, lavoro, famiglia, biografia, vita privata, le sue passioni, Instagram e l’esperienza a Temptation Island.

Chi è Davide Lorusso?

Biografia e lavoro di Davide Lorusso

Scopriamo qualcosa in più su chi è Davide Lorusso, corteggiatore di Uomini e donne, attraverso la sua biografia e il suo lavoro. Davide è nato a Cantù, un piccolo paese in provincia di Como, nel 1993, ha quindi 27 anni. Non conosciamo, però, il giorno e il mese di nascita. Abita ancora nella cittadina insieme alla sua famigla composta da genitori e fratelli.

Sempre a Cantù lavora come bartender professionista pressio la famosa discoteca Spazio. Il locale è molto frequentato anche da persone note poiché vi organizza eventi l’agenzia One Shot, con la quale hanno dei contratti vari Youtuber e Tiktoker. Dai social possiamo vedere molti scatti del suo lavoro. In passato ha anche partecipato a varie gare di freestyle facendosi notare. Nonostante la sua grande bravura in questo settore, per il futuro lavorativo ha altri progetti. Vorrebbe infatti aprire un’agenzia di catering tutta sua.

Davide Lorusso prima di Uomini e donne è già stato notato in TV dai più attenti. Infatti a luglio ha partecipato a Temptation Island tra le fila dei single. Non è però stato protagonista di qualche evento particolare.

La vita privata di Davide Lorusso

Parlando della vita privata di Davide Lorusso, purtroppo non sappiamo molto. È un ragazzo dal carattere abbastanza riservato. Sui social si descrive come una persona estremammente dolce e affettuosa, molto legata alla sua famiglia e alle sue origini.

Per quanto riguarda l’amore anche in questo caso le informazioni sono poche. Lui ha detto di essere single da circa quattro anni, ma non ha specificato chi fosse la ragazza in questione e per quale motivo sia finita la storia. Proprio la sua ricerca dell’amore lo ha portato a partecipare a Temptation Island, anche se poi non ha trovato ciò che cercava.

Ha comunque le idee chiare su come deve essere la ragazza giusta per lui. Cerca una persona che non sia superficiale, perché lui non lo è. La bellezza esteriore ha importanza fino a un certo punto, poiché cerca soprattutto la bellezza interiore.

Abbiamo anche altre curiosità su Davide Lorusso. Sappiamo che si allena molto spesso durante la settimana e le foto del suo fisico lo dimostrano. Ama rilassarsi leggendo un buon libro e ascoltando musica. Inoltre è molto amico di Carlo Siano, anche lui tentatore a Temptation Island di luglio, il ragazzo “usato” da Anna per far ingelosire il fidanzato. Davide e Carlo avrebbero dovuto intraprendere insieme anche l’esperienza di Uomini e donne, ma poi l’altro ha deciso di lasciar perdere perché non era il momento.

Davide Lorusso a Uomini e donne

Per la stagione 2020/2021 Davide Lorusso è uno dei corteggiatori di Uomini e donne e ha trovato sul trono due splendide ragazze, ma molto diverse tra loro: Sophie Codegoni e Jessica Antonini.

Nel programma di Maria De Filippi è stato notato subito da Tina Cipollari che lo ha fatta alzare e avvicinare. L’opinionista ha detto che le ricorda il noto attore turco Can Yaman, probabilmente per via dei capelli raccolti e il look nel vestirsi. Poiché Can ha un fandom molto agguerrito, sul web questa somiglianza non è stata notata. Ma purtroppo c’è anche chi ha esagerato arrivando ad offenderlo. È così che Carlo ha difeso Davide e quest’ultimo ha invitato alla calma.

Comunque Davide Lorusso è stato notato soprattutto dalla tronista Jessica che lo ha portato subito in esterna. Il primo incontro è andato molto bene, si sono conosciuti e tra loro si è creata una certa sintonia. E tutti l’hanno notato. Il corteggiatore oltre alla sua bellezza, ha dimostrato la sua dolcezza, la sua pacatezza e il suo essere molto rispettoso.

Davide Lorusso su Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Davide Lorusso, come può essere seguito sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che conta già oltre 5 mila follower. Questo numero è aumentato da quando è a Uomini e donne e sicuramente aumenterà ancora di più.

Davide è molto attivo su Instagram, condividendo vari selfie, scatti di vita quotidiana, ma anche foto professionali.

Molto presenti sono i post riguardanti il suo lavoro di bartender, quindi tantissime foto mentre è in azione nel locale di Cantù.

