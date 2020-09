A sorpresa, quando nessuno se lo aspettava, a Uomini e donne Jessica Antonini ha fatto la sua scelta improvvisa, ecco chi ha scelto.

Oggi vi abbiamo raccontato nel dettaglio le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta ieri sera, venerdì 19 settembre. Stando a quanto riporta il sito Il Vicolo delle News, che ringraziamo, oggi si è svolta una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne. Ed è successo qualcosa che nessuno si aspettava: una scelta. Ebbene sì, a sorpresa Jessica Antonini ha fatto la sua scelta.

Nella registrazione di oggi di Uomini e donne Jessica è entrata in studio e, dopo un breve riepilogo su ciò che è accaduto fino a questo momento, lei ha improvvisamente annunciato di voler fare la sua scelta. Tutti sono rimasti abbastanza sconvolti, anche se non troppo sorpresi, poiché lei è sempre andata dritta per la sua strada. Infatti non è mai stata una tronista tipica, non ha mai fatto giochetti o usato tattiche.

Comunque Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso. E lui ha risposto sì. Considerando le puntate viste e tutte le anticipazioni, era abbastanza scontato, che fosse Davide la scelta. Non hanno mai nascoato il colpo di fulmine e soprattutto il grande interesse fisico, caratteriale e la chimica. Sicuramente sorprende il fatto che sia avvenuta così dopo poco tempo, senza neanche che ci fosse stato un bacio tra loro. ma Jessica sorprende sempre! La scelta è stata comunque senza fronzoli, non sono nemmeno caduti i petali.

Non possiamo che augurare alla nuova coppia tanta felicità e una relazione duratura. Speriamo che Jessica abbia finalmente trovato in Davide l’uomo con cui costruire il futuro che tanto desidera.

