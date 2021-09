1 L’appello di Jessica Antonini

È trascorso esattamente un anno da quando Jessica Antonini è arrivata a Uomini e Donne. Come ricorderemo in una manciata di settimane l’ex tronista del dating show fece la sua scelta, ricaduta su Davide Lorusso. Le cose tuttavia non sono andate come previsto, e pochi mesi fa i due hanno annunciato la fine della loro relazione. Ma non solo. Jessica ha insinuato che il suo ex potesse essere omosessuale e a quel punto è partita una lunga polemica, che ha coinvolto lo stesso Davide. A oggi la Antonini ha voltato pagina e in queste ore, nel corso di un’intervista per Mondotv24, ha parlato della sua scelta, affermando di non essersi mai pentita della sua decisione. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio dire che io ho fatto una scelta di cuore. Lo scopo del programma, che è tutto vero, è quello. Si sceglie col cuore, io ho fatto così e sono contenta di averlo fatto. Non me ne sono pentita. Poi ci si conosce fuori e può andare bene o male, come accade per tante coppie. È comunque una bella esperienza”.

Ma non solo. Successivamente Jessica Antonini ha lasciato tutti senza parole, affermando di aver mandato la candidatura per poter partecipare nuovamente a Uomini e Donne in qualità di tronista! Ecco cosa svela in merito:

“Se mi ha mai sfiorato l’idea si scendere di nuovo le scale di Uomini e Donne per corteggiare qualcuno? Devo essere coerente con quello che dissi all’inizio: mi sono sempre presentata per fare la tronista. Nel mio percorso di vita ho sempre corteggiato e ora sto cercando un uomo che corteggi me. Non scenderei come corteggiatrice, ti dico però che io quest’anno avevo rimandato la mia candidatura”.

Attualmente però per Jessica Antonini non è ancora arrivata la possibilità di poter tornare a Uomini e Donne. Non è escluso tuttavia che in futuro Maria De Filippi decida di dare una seconda chance all’ex tronista. Nel mentre qualche settimana fa, Jessica sui social ha spiegato perché secondo lei Davide è gay. Rivediamo le sue dichiarazioni.