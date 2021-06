1 La presunta insinuazione di Jessica Antonini

Lo scorso settembre ad arrivare a Uomini e Donne come nuova tronista è stata Jessica Antonini. In una manciata di settimane tuttavia, molto prima del previsto, l’influencer ha deciso di fare la sua scelta, ricaduta su Davide Lorusso, col quale fin da subito c’è stata una connessione. I due hanno così lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme, dando il via ad una relazione. Per diversi mesi tutto è andato per il meglio per la coppia, che sui social si è mostrata innamorata e in sintonia. Tuttavia qualche settimana fa a un tratto le cose sono cambiate, e Jessica e Davide si sono allontanati improvvisamente. Sul web si è così subito parlato di crisi, e inaspettatamente qualche giorno fa è arrivata la conferma della fine della relazione.

Dopo un primo momento di silenzio, alcune ore fa Jessica Antonini ha parlato per la prima volta di quanto accaduto, facendo dure e specifiche accuse a Davide Lorusso. Ma non solo. L’ex tronista ha anche pubblicato alcuni screen di chat inedite, nei quali si nota proprio l’ex corteggiatore parlare con altre donne. Adesso come se non bastasse pare che Jessica sia tornata a dire la sua, e sul prossimo numero del settimanale Nuovo svelerà tutto quello che è accaduto. Poco fa però Riccardo Signoretti, direttore della rivista, ha pubblicato una piccola anteprima, nella quale si nota la Antonini fare una forte insinuazione su Lorusso. L’ex tronista avrebbe infatti accusato Davide di essere gay! Questo quanto si legge in merito:

“‘Ho chiuso con Davide, lui non lo sa, ma è gay’. Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi. Un racconto da non perdere, in edicola sul prossimo numero di NUOVO”.

Dopo che la notizia ha fatto il giro del web però Jessica Antonini, grazie anche ad Amedeo Venza, è intervenuta per la prima volta, facendo chiarezza sulla situazione. Come si legge, l’ex tronista non avrebbe mai fatto simili insinuazioni verso Davide Lorusso, ed ha così negato il tutto.

In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole dell’ex tronista, che ha ammesso di essere stata lasciata dall’ex corteggiatore.