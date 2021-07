1 Jessica insieme al tentatore Davide

Terminata l’esperienza a Temptation Island i telespettatori ora sono curiosi di sapere come proseguono le vite dei protagonisti fuori dal reality. Jessica Mascheroni, che ne programma ha partecipato insieme al fidanzato Alessandro Autera, è uscita da single dopo 7 anni di fidanzamento. Lui non ha gradito la vicinanza della sua ex al tentatore Davide Basolo, lei non ha apprezzato invece il modo in cui Autera si è approcciato alla single Carlotta.

Così Jessica e Alessandro hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia e prendere in mano la loro vita. Mentre lei al momento pare sia single, Alessandro sta proseguendo la sua conoscenza con Carlotta. La Mascheroni sembra essere molto serena e, nella giornata di ieri ha raggiunto Davide, dove erano presenti anche altri volti del programma, come il tentatore Angelo Della Guardia e non solo. Alla serata ha presenziato anche Francesco Chiofalo.

A proposito di Jessica Mascheroni, per evitare chiacchiericci inutili, Davide Basolo ha pensato bene di mostrare lui stesso di trovarsi insieme insieme a lei, facendo poi anche una premessa: “Prima che escano delle foto strane, faccio io la storia”, ha spiegato il tentatore, che ha poi inquadrato anche Jessica, la quale ha salutato i follower.

Così Davide Basolo ha informato tutti di trovarsi insieme a Jessica Mascheroni ma ha anticipato tutti pubblicando il video che abbiamo pubblicato qui, come a far capire che lui non ha nulla da nascondere anche perché tra loro c’è solo una bella amicizia. A proposito del loro rapporto, di recente, sono stati proprio i diretti interessati a parlarne pubblicamente. Andiamo a rileggere le loro parole…