A distanza di alcuni giorni dal ritiro dal Grande Fratello, Jessica Morlacchi annuncia l’arrivo del suo nuovo singolo. Ecco quando esce la canzone.

Il nuovo singolo di Jessica Morlacchi

In questi giorni si è molto parlato di Jessica Morlacchi. A seguito della durissima lite con Helena Prestes, la scorsa settimana la cantante ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal Grande Fratello e ha così lasciato la casa una volta per tutte. L’ex gieffina dunque è tornata alla sua vita di sempre, tuttavia lo scorso lunedì, durante la nuova puntata del reality, è rientrata momentaneamente all’interno del loft per avere un faccia a faccia non solo con la modella brasiliana ma anche con Luca Calvani.

Ma non è finita qui. Stasera infatti, in occasione della nuova puntata, Jessica tornerà nuovamente in casa per nuovi confronti e di certo ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha già attirato l’attenzione e che sta facendo discutere gli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A distanza di anni, Jessica Morlacchi sta per tornare sulle scene musicali e oggi ha annunciato sui social l’arrivo del suo nuovo singolo. Ma quando esce la canzone? Il brano, che si intitola Ambaradam, verrà rilasciato su tutte le piattaforme digitali venerdì 24 gennaio. Sui profili della cantante tuttavia è già possibile ascoltare una piccola anteprima del singolo, che è già stato accolto con entusiasmo da parte del pubblico. Jessica nel mentre, commentando l’arrivo della canzone, ha affermato: “Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI! Sono emozionatissima di tornare in musica”.

Tra una settimana dunque uscirà il nuovo singolo della Morlacchi e di certo la cantante non deluderà le aspettative del pubblico. Stasera intanto Jessica tornerà al Grande Fratello e come al solito l’appuntamento è su Canale 5 alle 21:30.