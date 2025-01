Piccolo incidente domestico per Papa Francesco: il Pontefice è caduto in casa e ha riportato una contusione

Piccolo incidente domestico per Papa Francesco. In queste ore infatti la stampa vaticana ha rivelato con una nota ufficiale che il Pontefice è caduto in casa sua a Santa Marta. Ecco cosa sarebbe accaduto e come sta ora Sua Santità.

Come sta Papa Francesco dopo la caduta

Ore intense le ultime per Papa Francesco. Il 2025, come sappiamo, sarà un anno intenso per il Pontefice, a causa delle celebrazioni per il Giubileo. Numerosi gli impegni che ci saranno ad attendere il Santo Padre, che tuttavia di recente è stato protagonista di un piccolo incidente domestico. Come ha rivelato la stampa vaticana infatti, il Papa ha subito una piccola caduta nella sua casa a Santa Marta. Ma come sta ora Francesco? Stando a quanto si legge, il capo della Chiesa cattolica ha riportato una contusione all’avambraccio desto. Tuttavia non ci sarebbero fratture. Questo quanto si legge nella nota diramata nelle ultime ore:

“Questa mattina, a causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa”.

Nonostante lo spavento, sembrerebbe che Papa Francesco stia bene. La situazione infatti per fortuna non pare essere grave. Già questa mattina del resto il Pontefice ha tenuto fede ai suoi impegni e, come previsto dalla sua fitta agenda, ha tenuto una serie di udienze.

Nel mentre in queste ultime ore è giunta anche notizia che domenica sera, in occasione della prima puntata di Che Tempo Che Fa del 2025, Sua Sanità sarà ospite di Fabio Fazio. Grande attesa dunque per l’intervista con il Pontefice, che senza dubbio non deluderà le aspettative. Appuntamento sul canale Nove a partire dalle 19:30. Nel mentre facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione al Papa, con la speranza che presto possa recuperare le energie.