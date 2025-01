Oggi nel corso del nuovo daytime di Amici 24 non sono mancate le risate. Alessia infatti ha fatto una simpatica ed esilarante imitazione della sua maestra Alessandra Celentano, facendo sorridere tutto il web.

Alessia imita la Celentano ad Amici 24

Siamo entrati ufficialmente nel vivo di Amici 24 e ormai manca sempre meno alla partenza della fase finale di questa edizione. A breve infatti per tutti gli allievi inizierà la corsa al Serale e i prof inizieranno a consegnare le maglie dorate ai cantanti e ai ballerini. Nelle settimane a venire dunque non mancheranno le emozioni e i colpi di scena e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre però i ragazzi hanno ancora diverse puntate del pomeridiano da affrontare, durante le quali potrebbe ancora accadere di tutto.

Solo pochi giorni fa infatti abbiamo assistito a sorpresa all’inaspettata eliminazione di Ilan. Anna Pettinelli, non avendo notato notevoli miglioramenti nel cantante, ha deciso di eliminare il suo allievo, che ha così dovuto lasciare la scuola una volta per tutte. Poco fa intanto su Canale 5 è andato in onda un nuovo daytime del talent show di Maria De Filippi, durante il quale non sono mancate le risate. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE: Tommaso Marini taglia i capelli: ecco il suo nuovo look

Durante la striscia quotidiana di Amici 24 ad arrivare all’interno della scuola sono stati gli amici di Radio Deejay, che hanno tenuto uno speciale con alcuni dei ragazzi. Ad attirare l’attenzione è stata in particolare Alessia, che ha fatto una simpatica ed esilarante imitazione della sua maestra Alessandra Celentano. Il momento ovviamente non è passato inosservato e ha fatto sorridere tutti i fan del programma di Canale 5.

Domani nel mentre si registrerà una nuova puntata del talent show, che andrà in onda domenica 19 gennaio, e senza dubbio anche stavolta potrebbero non mancare grosse sorprese. Ma cosa accadrà stavolta in studio? Non resta che attendere per scoprirlo.