A seguito della crisi che l’ha colpita, Jessica Morlacchi sembrerebbe essere decisa a lasciare la casa del Grande Fratello. A intervenire sono così gli autori del reality show. Ecco cosa sta accadendo in queste ore.

La decisione di Jessica Morlacchi

Sono trascorsi tre mesi da quando il Grande Fratello è iniziato e ormai il peso del gioco inizia a farsi sentire per alcuni dei protagonisti del reality show. In questi giorni infatti ben tre concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi, hanno iniziato a manifestare alcuni malesseri e hanno così fatto intendere di voler lasciare una volta per tutte la casa. Naturalmente la notizia ha allarmato i fan della trasmissione, che si sono chiesti cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime puntate.

Solo nelle ultime ore pare che proprio la Morlacchi sia decisa ad abbandonare il programma. Nel corso di una chiacchierata con Zeudi Di Palma, Jessica ha confidato che già durante la prossima puntata, prevista lunedì 30 dicembre, potrebbe lasciare il Grande Fratello. La cantante infatti sembrerebbe aver raggiunto il suo limite e avrebbe voglia di tornare alla quotidianità e alla vita di sempre. Ma non è finita qui.

Jessica Morlacchi ha anche rivelato di aver confidato la sua decisione agli autori del reality show nel segreto del Confessionale, che sono così intervenuti. A quel punto la gieffina ha rivelato la reazione della produzione. Stando a quanto raccontato, gli addetti ai lavori starebbero cercando di convincere Jessica a tornare sui suoi passi. La Morlacchi tuttavia, almeno per il momento, sembrerebbe essere decisa e nelle prossime ore arriverà la sua scelta finale.

Ma cosa succederà dunque? Nel corso della prossima diretta la cantante potrebbe davvero lasciare una volta per tutte la casa del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a lunedì 30 dicembre, come sempre su Canale 5, in prima serata.