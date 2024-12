Il calciatore del Cagliari Jakub Jankto ha pubblicato una foto mentre si bacia con il suo compagno per fare gli auguri di Natale e lo scatto è diventato virale.

Virale lo scatto del calciatore Jakub Jankto mentre bacia il compagno

Jakub Jankto, centrocampista ceco del Cagliari e unico calciatore dichiaratamente omosessuale della Serie A italiana, è tornato al centro dell’attenzione mediatica per un gesto semplice ma di grande impatto.

Durante le feste natalizie, Jankto ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre bacia il suo compagno, accompagnando lo scatto con un messaggio di auguri per Natale.

“Vi auguriamo un buon Natale!“

Jakub Jankto Instagram

La foto è rapidamente diventata virale, raccogliendo sostegno da parte di fan e colleghi. Il gesto arriva quasi un anno dopo il suo coraggioso coming out, avvenuto nel febbraio 2023. In quell’occasione, Jankto aveva dichiarato pubblicamente:

“Come chiunque altro, voglio vivere la mia vita in totale libertà, senza paure, senza pregiudizi e violenza, ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi.“

Le sue parole avevano risuonato con forza non solo nel mondo del calcio, spesso percepito come poco aperto verso queste tematiche, ma anche oltre, ispirando molti a vivere la propria vita senza timori. Il suo club di allora, lo Sparta Praga aveva rilasciato un comunicato in suo sostegno.

Il calciatore, 27 anni, prima di esporsi pubblicamente, ha avuto un’importante relazione con la modella Markéta Ottomanská, dalla quale è nata una bambina.

Con il suo post natalizio, Jakub Jankto non solo ha condiviso un momento di felicità personale, ma ha anche lanciato un messaggio di inclusività e normalizzazione, dimostrando ad un mondo chiuso come quello del calcio che l’amore, in tutte le sue forme, merita di essere celebrato senza pregiudizi.