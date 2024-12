A seguito di alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti ai più, Tommaso Franchi finisce al centro della polemica e alcuni utenti sui social chiedono provvedimenti nei suoi confronti.

Cosa sta accadendo a Tommaso Franchi

Chi sceglie di partecipare al Grande Fratello sa bene di essere costantemente spiato dal grande pubblico e che spesso alcuni atteggiamenti possono far scaturire un vero ciclone mediatico. In diverse occasioni dunque sono scoppiate polemiche su alcuni dei concorrenti e proprio nelle ultime ore a finire al centro di una bufera è stato Tommaso Franchi. Ma andiamo con ordine e capiamo quello che sta accadendo.

Chi segue il reality show di Canale 5 sa bene che l’idraulico si è legato a Maria Vittoria Minghetti. Poche settimane fa però la giovane gieffina ha fatto intendere di essere interessata anche ad Alfonso D’Apice e per alcuni giorni è apparsa confusa. Tuttavia la dottoressa ha deciso di proseguire la frequentazione con Tommaso, che a quel punto ha iniziato a essere sempre più geloso di Maria Vittoria. Negli ultimi giorni dunque alcuni atteggiamenti dell’idraulico verso la sua compagna non sono piaciuti ai più. Ma non solo.

C’è chi è arrivato ad accusare Tommaso Franchi di essere “possessivo” nei confronti della Minghetti e a quel punto in rete è scoppiato il caos. Diversi utenti stanno infatti chiedendo che vengano presi provvedimenti contro il gieffino, dopo che nelle ultime ore un nuovo video ha iniziato a fare il giro del web.

Ma Tommaso le deve dire anche a che ora struccarsi, lavarsi i denti e con chi parlare? E avete il coraggio di dire che non è tossico? #GrandeFratello pic.twitter.com/hhYJcrFLIs — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) December 28, 2024

Sui social così si sta molto parlando di quanto accaduto e c’è già chi si chiede cosa accadrà nel corso della prossima diretta. Attualmente non è ancora ben chiaro se durante la puntata del Grande Fratello la questione verrà affrontata. Di certo però gli utenti si stanno dividendo e la polemica si sta ingigantendo sempre più. Solo nei giorni a venire dunque scopriremo cosa succederà.