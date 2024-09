Piccolo incidente, non voluto, per Jessica Morlacchi che durante la diretta del Grande Fratello ha preso una gomitata sul volto dalla coinquilina Yulia. Il tutto è avvenuto nel momento in cui è entrato Iago Garcia e si è presentato alle donne della Casa. Vediamo come sono andate le cose e come l’ha presa Jessica.

La gomitata di Yulia a Jessica Morlacchi in diretta al GF

Durante la diretta del Grande Fratello di stasera, giovedì 19 settembre, ha fatto il suo ingresso in Casa l’attore spagnolo Iago Garcia, noto al pubblico italiano per avere recitato nella soap opera Il Segreto. Ed è stato presentato prima alle donne attualmente in gioco.

Proprio le donne erano state chiamate in confessionale per parlare di Jessica Morlacchi. E poi c’è stato l’arrivo di Iago. Le inquiline, molto emozionate, sono rimaste affascinate dall’attore e si sono subito presentate. Ma proprio in questo momento Jessica ha subito un piccolo incidente a causa di Yulia, seduta accanto a lei.

In pratica Yulia, nell’alzarsi per presentarsi a Iago, ha tirato una gomitata sullo zigomo di Jessica. Le ha chiesto subito scusa, ma la scena è davvero divertente. Potete vederla nel video qui sotto:

Tra l’altra subito Alfonso Signorini si è accorto di quanto successo e lo ha fatto notare facendo una battuta a Jessica Morlacchi. Lei l’ha presa molto sul ridere infatti ha risposto che le piacciono le gomitate sugli zigomi, perché così almeno dopo non deve andare a farsi il ritocco.