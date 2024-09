Nel pomeriggio del 19 settembre c’è stata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e donne e abbiamo le anticipazioni. Vediamo quindi cosa è successo ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over con tutti i dettagli.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 19 settembre

Dopo la registrazione del 18 settembre, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne anche oggi pomeriggio, giovedì 19 settembre, e abbiamo le anticipazioni. Per esse ringraziamo la pagina di Lorenzo Pugnaloni.

La puntata si è aperta parlando dell’intervista che Pugnaloni ha fatto a Gianluca, ex di Maura. In pratica al centro dello studio c’è stata una discussione tra Mario e Maura proprio per quanto è emerso nelle ultime ore. Mario ha anche rimproverato Maura del fatto che ieri sera aveva mal di testa e quindi la cena è durata poco. Secondo lui, invece, lei non è realmente interessata. Gianni Sperti però gli è andato contro, perché Maura è scesa proprio per lui, quindi non avrebbe avuto senso. Anche Maria e Tina si sono trovate d’accordo con l’opinionista.

Mario ha quindi riferito di essere confuso per tutto quello che stava venendo fuori su di lei e anche dalle parole di Gianluca nell’intervista. A questo punto Mauro ha detto di non voler parlare di chi non era presente e se la relazione è finita è perché Gianluca era bugiardo, falso e manipolatore. Comunque alla domanda di Maria a Mario se volesse continuare la conoscenza, lui ha risposto “sì vediamo” in modo titubante. Maura ha specificato che quando a dicembre dello scorso anno aveva fatto i provini, aveva già espresso interesse per lui.

Le anticipazioni di Uomini e donne continuano con Gemma Galgani che è uscita con Valerio e si sono baciati più volte. In studio è andata in onda l’esterna. Mario Verona, invece, ha chiuso la conoscenza con Morena. Mentre Sabrina ha dato l’esclusiva a Gabriele e ha anche raccontato che hanno dormito insieme.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha fatto due esterne: una con Ciro e una con Mattia. Lei in studio ha ballato con Ciro, ma ha detto che con entrambi è stata bene e che le piacciono molto. Michele, invece, ha portato in esterna Amal e tutto sta andando bene per entrambi.