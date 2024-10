Nelle ultime ore a non passare inosservato è stato un commento di Jessica Morlacchi, che ha fatto una rivelazione hot su uno dei concorrenti del Grande Fratello. Ecco cosa è accaduto in casa e di chi si tratta.

La rivelazione di Jessica Morlacchi

In queste prime settimane di Grande Fratello a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Jessica Morlacchi. La cantante infatti è stata protagonista di diversi scontri, in particolare con Yulia Bruschi, con la quale ci sono stati ripetuti faccia a faccia. Le gieffine se ne sono così dette di ogni e i toni si sono spesso scaldati. Qualche ora fa però le due hanno deciso di mettere da parte le divergenze e hanno avuto un lungo confronto, durante il quale sembrerebbe essere arrivato il chiarimento. In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire cosa è successo in casa.

Tutto è iniziato quando Jessica Morlacchi si trovava in giardino a chiacchierare con altri inquilini, quando a un tratto ha fatto una rivelazione hot su uno dei concorrenti. Di chi parliamo? Nientemeno che di Luca Galvani. Poco prima i due si trovavano infatti in camera insieme a chiacchierare e proprio l’attore era rimasto in boxer. A quel punto l’occhio della cantante è caduto sulle parti intime di Luca e poco dopo Jessica in giardino ha così confessato tra le risate:

“Ho visto le tue dimensioni e sei quello giusto. Ha una parte in più del corpo”.

Non è ovviamente mancata la reazione imbarazzata di Luca Galvani, che ha così aggiunto simpaticamente: “La vuoi smettere?”. La rivelazione hot di Jessica Morlacchi nel mentre non è passata inosservata e ovviamente nel giro di pochi minuti il video del momento ha fatto il giro dei social, facendo sorridere tutti gli utenti.