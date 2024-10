Sta per partire la nuova edizione de La Corrida e stando alle ultime indiscrezioni ad affiancare Amadeus puntata dopo puntata ci sarà un “capo popolo” vip. Ma chi arriverà dunque in studio? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

Le prime novità de La Corrida

Finalmente ci siamo, tra poche settimane va in onda la nuova attesa edizione de La Corrida! Il celebre programma, che ha contribuito a fare la storia della televisione italiana, arriverà sul canale Nove a partire dal 4 novembre e alla conduzione ci sarà Amadeus. Tutto inizia a essere pronto dunque per il ritorno della trasmissione e di certo non mancheranno le emozioni e tantissime risate. Previste tuttavia anche piccole novità e in queste ore a rivelare cosa accadrà è stato Davide Maggio.

Stando a quanto si legge sul noto portale, sarà il pubblico in studio a stabilire i vincitori di ogni puntata. Ma ecco arrivare la prima news. Per la prima volta infatti verrà introdotto un vero “capo popolo”, che affiancherà Amadeus. Il suo ruolo, che sarà ricoperto ogni settimana da un personaggio famoso diverso, sarà quello di poter salvare, a suo piacimento, un concorrente e dargli accesso alla finale.

Ma chi saranno dunque i vari “capo popolo” che saranno al fianco di Amadeus a La Corrida? Stando a quanto è stato riportato, pare che la produzione sia alla ricerca di veri comici. Secondo Davide Maggio dunque la scelta potrebbe ricadere anche su Fiorello, che come sappiamo conosce molto bene il conduttore. Da anni infatti una profonda amicizia unisce i due e non sono esclusi colpi di scena. In lizza ci potrebbe essere anche il nome di Luciana Littizzetto, che porterebbe una ventata d’aria fresca all’interno dello show.

Amadeus nel mentre si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova sfida e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.