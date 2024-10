Ci stiamo avvicinando sempre più alla nuova edizione di Pechino Express e i rumor sulla trasmissione non mancano. In queste ore si vocifera che due ex concorrenti del GF Vip 7 formeranno la coppia nel gioco. Di chi si tratta?

Pechino Express, due ex del GF Vip nel cast?

Siamo nel pieno della prima fase stagionale, dove tutti i programmi stanno facendo ufficialmente ritorno nella programmazione delle varie reti, dal Grande Fratello a Temptation Island e non solo. Per il prossimo anno, invece è previsto su Sky Uno la nuova edizione di Pechino Express.

Sui social se ne sta parlando e ci si domanda chi farà parte del cast dell’adventure-show, ma al momento solo tanti rumor. Uno di questi riguarderebbe una coppia di concorrenti donne, dell’edizione del GF Vip 7, pronte a mettersi in gioco. Queste pare che andranno a sostituire due uomini. Leggiamo quanto ripreso da Deianira Marzano sui suoi social:

“Il cast di Pechino Express avrebbe scartato all’ultimo la coppia di uomini per sostituirla con quella di due donne, sempre dell’edizione del GF Vip 7. Poi vi dirò l’iniziale”.

Nella mattinata di oggi l’esperta di gossip è ritornata a farsi sentire con degli aggiornamenti. L’iniziale di una delle due viaggiatrici d’eccezione pare sia la lettera “G”. Ecco cosa ha scritto: “Come vi avevo promesso, ecco l’iniziale di uno dei nomi delle due concorrenti che hanno partecipato all’edizione del GF Vip 7 e che parteciperanno come coppia a Pechino Express. G”.

Il rumor su Pechino Express

Fino a questo momento quindi abbiamo delle indiscrezioni molto generiche sulle due concorrenti che dovrebbero prendere parte a Pechino Express. Non si sa di chi si tratta nel dettaglio e il web si sta scatenando sui social, curioso di scoprire presto la verità. Ma servirà pazienza ancora.

Non si sa ancora quando verranno ufficializzati i concorrenti di Pechino Express e quindi attenderemo notizie.